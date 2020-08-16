Відома українська модель з 9-м розміром бюста Інна Горячковська показала себе і розповіла про красу

На фото Інна позувала в чорному костюмі з величезним декольте. Красуня доповнила образ тапочками і одягла затемнені окуляри. Гарячковська волосся залишила розпущеним, а в руках тримала червону троянду. Модель стояла на алеї і трохи відвела погляд від об'єктива камери. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Якщо ти розумна, то будеш і красива. Некрасивих немає. Хтось гарний як троянда, хтось як кактус", - написала красуня під знімком.

Фанати поставили майже 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Кращий квітка - це ти"," Ви прекрасна", " Ви чудове диво краси. Супер красива принцеса", "Солодкий ангел", "шалено красива", "я люблю це сексуальне тіло", "хороша картинка, Ти виглядаєш красиво", "Так мило і так жарко", "такий красивий і милий стиль".

Ми повідомляли, що відома модель з 9-м розміром грудей Інна Горячковська показала себе на відпочинку, порадувавши фанатів.

На кадрах красуня показала себе у великому купальнику, який не зміг прикрити пишні груди Інни. Зірка трусила пишним бюстом у воді.

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