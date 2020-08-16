Знаменита артиска Ані Лорак показала зворушливі кадри, на яких позувала разом зі своєю найкращою подругою Лілією подкопаєвою

Як відомо співачка Ані Лорак і спортсменка Лілія Подкопаєва дружать вже більше двадцяти років. І навіть незважаючи на те, що зараз знаменитості живуть в різних країнах, це не заважає Ані і Лілії підтримувати теплі стосунки.

Лілія Подкопаєва в минулому році знову стала мамою і вже встигла привести фігуру в порядок. На честь її дня народження Кароліна вирішила привітати найближчу подругу і куму з днем народження.

Сьогодні Лілія приймає привітання від шанувальників, друзів і колег. Варто відзначити, що з цього приводу Кароліна показала цілий величезний фотоколаж і поділилася ще одним кадром з іншим привітанням

Минулого року зіркові подруги вирішили провести разом відпочинок в Америці. Зі спортсменкою артистка повеселилася в барі, на пляжі і показала тоді безліч спільних кадрів. Деякі з них у своєму привітанні показала Кароліна.

Як відомо, після скандального розлучення Кароліни з її коханим чоловіком Муратом, фанати активно обговорюють особисте життя зірки, приписують їй нові романи і навіть поширюють чутки про її нову вагітність.

Сама Ані Лорак плітки про особисте життя не коментує, але майстерно підігріває інтригу у коханого. Не так давно ще було відомо, вона зустрічається з Єгором Глібом, молодим продюсером. Зараз пара не з'являється разом і не публікує спільних кадрів.

Ми також писали, що новий ролик, в головній ролі якого виявилася щаслива Кароліна з дочкою, викликав чималий ажіотаж.

Так, поки фанати чекають нове весілля зірки, Кароліна вирішила зняти яскравий ролик, в якому постала милою нареченою, а її дочка – маленькою принцесою. Кароліна стояла з посмішкою на обличчі, чекаючи свого коханого біля вівтаря. За сюжетом відеоісторії, в кадрі з'явився привабливий молодий чоловік, але, на жаль, це був лише спеціальний рекламний хід ля її конкурсу.

Нагадаємо, що Лорак в короткому топі посвітила грудьми під носом у Лазарєва

Як повідомляла Politeka, Лорак засвітила змарнілу фігуру в порожньому спортзалі

Також Politeka писала, що Ані Лорак з волохатими ногами здивувала безглуздим вбранням на домашньому фото