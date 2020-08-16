Знаменитая артиска Ани Лорак показала трогательные кадры, на которых позировала вместе со своей лучшей подругой Лилией подкопаевой

Как известно певица Ани Лорак и спортсменка Лилия Подкопаева дружат уже более двадцати лет. И даже несмотря на то, что сейчас знаменитости живут в разных странах, это не мешает Ани и Лилии поддерживать теплые отношения.

Лилия Подкопаева в прошлом году снова стала мамой и уже успела привести фигуру в порядок. В честь ее дня рождения Каролина решила поздравить самую близкую подругу и куму с днем рождения.

Сегодня Лилия принимает поздравления от поклонников, друзей и коллег. Стоит отметить, что по этому поводу Каролина показала целый огромный фотоколлаж и поделилась еще одним кадром с другим поздравлением

В прошлом году звездные подруги решили провести вместе отдых в Америке. Со спортсменкой артистка повеселилась в баре, на пляже и показала тогда множество совместных кадров. Некоторые из них в своем поздравлении показала Каролина.

Как известно, после скандального развода Каролины с ее возлюбленным мужем Муратом, фанаты активно обсуждают личную жизнь звезды, приписывают ей новые романы и даже распространяют слухи о ее новой беременности.

Сама Ани Лорак сплетни о личной жизни не комментирует, но мастерски подогревает интригу у возлюбленном. Не так давно еще было известно, она встречается с Егором Глебом, молодым продюсером. Сейчас пара не появляется вместе и не публикует совместных кадров.

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Так, пока фанаты ждут новую свадьбу звезды, Каролина решила снять яркий ролик, в котором предстала милой невестой, а ее дочь – маленькой принцессой. Каролина стояла с улыбкой на лице, ожидая своего возлюбленного у алтаря. По сюжету видеоистории, в кадре появился привлекательный молодой человек, но, к сожалению, это был лишь специальный рекламный ход ля ее конкурса.

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