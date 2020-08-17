Американська модель і актриса, переможниця конкурсів Міс США 2012 і Міс Всесвіт 2012 Олівія Калпо засвітила ідеальні форми в бікіні

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала серію фотографій з нагоди дня народження своєї кращої подруги. На одному з фото красуні стояли в білих купальниках. Олівія була в бікіні, яке прикрашали жіночні рюші. Її гаряча подружка була в купальнику-корсеті і джинсових шортах. У обох дівчат на голові були вінки з квітів. Красуні помірялися принадами, хоча обидві виглядали чудово.

"З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ @carasantana. Це був непростий рік для тебе, і те, як ти з ним впоралася, надихнуло всіх, хто тебе знає...Я так люблю і захоплююся тобою з цієї і з багатьох інших причин», - написала модель зворушливе привітання для своєї подружки.

Варто відзначити, що крім фото в купальнику Олівія опублікувала ще кілька кадрів з подругою. Пост зібрав понад 100 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу компліментів.

"Знайте, що у вас є шанувальник в мені завжди і назавжди», «Ти така красива», «яка красива жінка», «дуже красиві фотки. Милі дами», "малишки на мільйон", - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що Олівія Калпо в мереживі розбурхала інтимними іграми в ліжку з чоловіком:"це занадто".

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