До чого ж хороша

Популярна британська співачка Дуа Ліпа побешкетувала на камеру в пікантному вбранні

Як передає Politeka.net, свіже фото зірка опублікувала у себе в Instagram. На фото Дуа постала в дуже спокусливому топі, який зціпив її пружні груди таким чином, що ті ледь не вистрибнули з нього. Крім цього, на топі були пікантні розрізи, які засвітили частину оголеного тіла співачки.

На фото у Ліпи було червоне волосся. Вона підняла руки і задумливо дивилася в кадр.

"Ти можеш полетіти зі мною сьогодні ввечері", - підписала фото зірка.

За півдня її фото зібрало понад 1,5 мільйона лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Дитинко, дозволь мені прокатити тебе", "Королева», «ти така чарівна», «так прекрасно», «Нічого собі», «Солодка», "вогонь", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Ліпа поділилася з шанувальниками повсякденним фото. Вона позувала в пікантному топі бузкового кольору і світлих джинсах, ефектно крутячись на камеру заради соковитих кадрів. Співачка розповіла, що вона повертається до роботи. Фанати залишили їй масу позитивних відгуків.

"Дика штучка", " ти божевільна! У такому прикиді-на роботу?", "фотки ніби так і кажуть, заарештуйте мене", "ідеал", - зазначили в коментарях.

Нагадаємо, що відв'язна Дуа Ліпа в чорному боді вляглася прямо в траву: "Відвал всього".

Як повідомляла Politeka, Дуа Ліпа відкрила рот і блиснула соковитими «вишеньками» заради сміливого кадру: "смачні".

Також Politeka писала, що Дуа Ліпа в білизні і колготках пригорнулася до красеня: кадри спокуси.