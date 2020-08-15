Знаменита українська співачка Віра Брежнєва показала, як виглядає з Instagram-фільтрами і без них

Віра запевняє, що завжди береже здоров'я, займається спортом і правильно харчується.

"Моя хороша фігура-це приблизно 30% генетики і 70% праці! Я серйозно працюю над своїм тілом і вважаю, що інакше неможливо. Ви думаєте, я не розташована до повноти? Будь ласка, без ілюзій!». При цьому Віра намагається вдома показувати себе без макіяжу, використовуючи Instagram-фільтри.

Цього разу Віра показала, як виглядає зі своїм філтьром, створеним спеціально для фанатів. У домашньому і просто вигляді Віра позувала з легкою посмішкою. Користувачі Мережі не залишилися байдужі.

"Перша маска @ververa вже доступна в Instagram", - повідомляється на фан-сторінці віри.

Ось як відповідають користувачі Instagram:

"Ти красива:)❤️❤", " Lady Vera very Beautiful Queen❤️❤️❤️❤️❤️», «дурниця. Краса внемасочна.🦁 💐 ⭐ ", "Віра найкраща!!! Найкраща!!! Найкраща!!!💋 ", "Верунчик ти що така худа?мужчинка не вміє готувати», «Sexy vera😍 🔥», «гидота", " не думала, що поблизу це так негарно. Навіть якось мужикувато", " Віра просто красуня!!!💋 «», "Постаріла мати вік своє бере".

Незважаючи на скасований графік концертів, скасування ряду проектів, а також модних зйомок, артистка не сумувала, займалася собою під час карантину і тепер активно надолужує згаяне. Зірка нещодавно засвітилася з Монатіком на виступі в Одесі, заспівавши свій новий хіт "Вечериночка". Тепер фанати активно діляться архівними і новими кадрами знаменитості, захоплюючись її образами.

На одному з таких фото Віра постала в стильному білосніжному костюмі, що складається з вільних штанів і сорочки на ґудзиках, які співачка не стала застібати до кінця. При цьому через глибокий виріз Брежнєва засвітила" зайве " - частина ліфчика нюдового відтінку помітна крізь розкриту сорочку.

Волосся віра, як і завжди, залишила без укладок, а на обличчі зовсім не помітний природний макіяж.

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