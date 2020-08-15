Знаменита украинская певица Вера Брежнева показала, как выглядит с Инстаграм-фильтрами и без них

Вера уверяет, что всегда бережет здоровье, занимается спортом и правильно питается.

«Моя хорошая фигура – это примерно 30% генетики и 70% труда! Я серьёзно работаю над своим телом и считаю, что иначе невозможно. Вы думаете, я не расположена к полноте? Пожалуйста, без иллюзий!». При этом Вера старается дома показывать себя без макияжа, используя Инстаграм-фильтры.

В этот раз Вера показала, как выглядит со своим филтьром, созданным специально для фанатов. В домашнем и просто виде Вера позировала с легкой улыбкой. Пользователи сети не остались равнодушны.

«Первая маска @ververa уже доступна в Инстаграм 😍💘», - сообщается на фан-странице Веры.

Вот как отвечают пользователи Инстаграм:

«Ты красивая:)❤️❤», «Lady Vera very Beautiful Queen❤️❤️❤️❤️❤️», «Ерунда. Красота внемасочна.🦁💐⭐», «Вера лучшая!!! Самая лучшая!!! Самая самая лучшая!!!💋», «Верунчик ты что такая худая?мужчинка не умеет готовить», «Sexy vera😍🔥», «Мерзость», «Не думала, что вблизи это так некрасиво. Даже как-то мужиковато», «Вера просто красавица!!!💋» «, «Постарела мать возраст свое берет».

Несмотря на отмененный график концертов, отмену ряда проектов, а также модных съемок, артистка не унывала, занималась собой во время карантина и теперь активно наверстывает упущенное. Звезда недавно засветилась с Монатиком на выступлении в Одессе, спев свой новый хит "Вечериночка". Теперь фанаты активно делятся архивными и новыми кадрами знаменитости, восхищаясь ее образами.

На одном из таких фото Вера предстала в стильном белоснежном костюме, состоящем из свободных брюк и рубашки на пуговицах, которые певица не стала застегивать до конца. При этом из-за глубокого выреза Брежнева засветила "лишнее" - часть лифчика нюдового оттенка заметна сквозь распахнутую рубашку.

Волосы Вера, как и всегда, оставила без укладок, а на лице совсем не заметен естественный макияж.

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