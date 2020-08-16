Блогерша Яна Кошкіна, якій приписують роман з Гаріком Харламовим після розлучення з Христиною Асмус, показала гарячі образи

На першому фото красуня позує в чорній коротенькій сукні і туфлях. Образ зірка доповнила сорочкою, яка звисала з рук. Яна спокусливо дивилася в бік фотографа, а волосся зібрала в два хвостика. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому знімку Кошкіна вже була в Уфі. Як можна помітити, красуня не дуже любить носити бюстгальтер, зате любить показувати свій пишний бюст в величезному декольте. Волосся зірка залишила розпущеним, а сама вигнулася, демонструючи ідеальні вигини тіла.

На наступному кадрі Яна здалася в шовковому халаті. У красуні було пристойне декольте і мабуть не було білизни. Блогерка дивилася прямо в об'єктив, але було важко відірвати очі від найцікавішого.

На четвертому фото Кошкіна вже вирішила піти ва-банк-надіти прозоре плаття або накидку. Під нею можна побачити чорну білизну, яке було досить маленьким. Волосся красуня зібрала в вузол, а сама позувала біля сходинок.

Закриває наш парад образ на кухні. Красуня одягла спідницю поверх сорочки, яку залишила розстебнутою. З наряду вивалився бюст, який був в ліфі, але виглядав дуже спокусливо. Фотографія в образі розпусної домогосподарки вийшла дуже спекотною і сміливою.

На бонусному фото красуня лежить в ліжку в одних трусиках. Зірка була без ліфа і показувала точний фігуру перед дзеркалом.

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