Настя Каменських похвалилася сімейною ідилією і показала, як любить проводити час зі своїм чоловіком Потапом

Співачка опублікувала ніжні фото на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram", передає Politeka.net.

На знімках закохана пара молодят позує під час прогулянки центром Києва. Настя Каменських ніжно притулилася до Потапа, який в цей час зробив кілька селфі. Співачка блаженно посміхається поруч зі своїм чоловіком, а на одному зі знімків романтично треться носом об його щоку, доводячи свою любов. Варто відзначити, що одяглися знаменитості досить тепло. Олексій Потапенко вийшов погуляти в чорному світшоті, а Настя поверх топа накинула сірий піджак.

"Наш вихідний сьогодні виглядає так. Обожнюю такі прогулянки разом! Особливо по старих вуличках в центрі Києва, які здається, що знаєш вже вздовж і впоперек, але з @realpotap відкриваєш їх щоразу як вперше", - поділилася Каменських емоціями.

Користувачі соціальної мережі захопилися відносинами зірок в коментарях:

"Боже які гарні😭 😍"; "світяться від щастя"; "дуже красиві ❤ ️ крутих вихідних всім🚘"; "такі щасливі 🤩🤩🤩😻😻😻😻😻"; "Сонечка💛 💛 💛"; " Ідеальна пара 😻😻😻🤩🤩🤩🔥"; "найкрасивіша пара в світі💖 💖 💖"; "милашки"; "заздрю білою заздрістю....всіх благ вам!👌".

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