Відома модель Сьюзі Кортес, яка отримала титул за найкрасивіші сідниці, показала себе і розповіла про турботу

На фото Сьюзі позувала в білому боді, лежачи вв цей час на ліжку. Красуня трохи підняла п'яту точку, щоб вона потрапила в кадр. Кортес не дивилася в об'єктив камери, а просто лежала в ліжку. Поруч можна побачити піднос з їжею, який зірка принесли з ранку. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Турбота про своє коріння допомагає нам жити краще. Ми не можемо думати тільки про листя і плоди, ми також повинні звертати увагу на своє коріння", - підписала загадково публікацію зірка.

Фанати поставили понад 13 тисяч лайків і написали коментарі:

"Це прекрасно", "Моя королева", "Я, Якщо хочеш теплого", "ви чудова, прекрасна", "чудово красиво", "чудово", "Смертельна Краса".

Ми писали, що відома модель Сьюзі Кортес блиснула гордістю в шкіряній білизні.

"Безсоромниця" одягла шкіряну білизну, що представляє собою тонкі смужки, які обплели все тіло. Спокуслива красуня вип'ятила свою п'яту точку, щоб дати можливість своїм шанувальникам її розглянути.

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