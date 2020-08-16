Актриси, співачки, моделі і телеведучі знають, який трендовий купальник вразить шанувальників найбільше

Кожен сезон мода незмінно змінюється, тому зірки ретельно стежать за новинками і приміряють на себе найрізноманітніші бікіні. З блискітками, силіконовими зав'язками, без бретелей і навіть з намистом на інтимних місцях - знаменитості люблять експериментувати з жаркими образами в цьому році. Представляємо вам топ-фото з зірками, які пішли за трендами і вибрали найстильніші купальники.

Настя Квітко, більш відома як російська Кардашьян, віддає перевагу найсміливішим і зухвалим бікіні цього сезону. З тонкими лямками, силіконовими бретелями і досить крихітними клаптиками тканини. Дівчина вважає за краще інтригувати пишними формами, не роблячи акцент на бікіні.

Кайлі віддає перевагу монокіні самих різних кольорів і відтінків. Найчастіше купальники мають кольоровий принт або глибокі декольте, щоб підкреслити її достоїнства.

Ані Лорак дуже рідко показує фото з пляжу або відпочинку біля басейну. Кароліна також віддає перевагу монокіні, проте без принтів або інших зайвих прикрас. Співачка любить класичні образи, проте не боїться підкреслити свої достоїнства.

Схудла Настя Каменських одна з тих дівчат, хто любить експериментувати і дивувати. Практично кожна поява Насті супроводжується подивом, адже у неї безліч купальників. Кожен день у відпустці в цьому році Настя дивувала різними купальниками. Причому у Насті немає улюбленого дизайну.

А ось Світлана Лобода любить крихітні бікіні з різнокольоровими принтами на грудях. Мама двох дочок не тільки в прекрасній формі, але ще і продовжує худнути, щоб підтримувати тіло в потрібному ритмі після настання гастролей.

Відпочиваючи в Майамі і підтримуючи майбутнього чоловіка Яніса Тімму на тренуваннях, Анна кожен день з'являється на пляжі в різних купальниках. Седокова любить монокіні стриманого дизайну і відтінку. Зараз зірка дотримується режиму інтервального голодування, тому в їжі собі не відмовляє.

Анастасія Волочкова не любить монокіні, вважаючи за краще Відверті дизайни купальників, навряд чи приховують інтимні місця. Найчастіше зірку висміюють за появи на пляжі в такому зухвалому вигляді.

Нагадавши, пишногруду Анну Семенович потягли в ЗАГС прямо з лазні: "дуже хочу одружитися на тобі!"

А ще Politeka писала, Чехова скинула одяг і пішла по стопах Волочкової, фото все пояснюють: "гілки не коляться?"

Також Politeka повідомляла, волога Наташа Корольова повторила улюблену забаву Волочкової, навіть Басков не встояв: "і вона туди ж"