Стало відомо, чому підвищення мінімальної зарплати в Україні не вигідне

З 1 вересня 2020 року мінімальна зарплата в Україні може зрости на 277 гривень - до п'яти тисяч на місяць. Експерти радять не радіти заздалегідь подібним нововведенням, адже вони тягнуть за собою не тільки позитивні моменти, але і можуть мати серйозні наслідки.

Про це пише видання ТСН.

Жити на "мінімалку" зараз в Україні важко. Багато хто шукає варіанти додаткового заробітку. Але вже з 1 вересня можна буде отримувати 5 тисяч грн, а з 2021 - 6 тисяч.

У економістів ставлення до президентської ініціативи різне. Наприклад, директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський запевняє, що з підвищенням мінімальної зарплати зростуть і взлетять виплати, що обчислюються від неї - судові збори, податки на нерухомість, ставка єдиного податку для малого бізнесу. Тобто звичайні українці постраждають від підвищення, адже податки теж зростуть.

"При падаючій економіці мінімальну зарплату не збільшують. При тому, що рівень інфляції за цей рік у нас становить до 5%. Іншими словами, обґрунтованих підстав, щоб так різко, на 20% підвищувати мінімальну зарплату, немає", - пояснює експерт.

А ось голова Ради НБУ Богдан Данилишин вважає навпаки.

"Ризиків у цьому випадку Я не бачу. Навіть якщо говорити з 2014 року, коли у нас мінімальна зарплата зросла майже в 4 рази, інфляція зросла тільки в 2,7 рази", - поінформував він.



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