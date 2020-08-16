Екс-учасниця шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком, переможниця проекту Даша Ульянова показала фігуру в одній лише піжамі

Даша прославилася завдяки перемозі на проекті "Холостяк", а в пост-шоу після розповіді про зраду екс-холостяка Михайлюка на шоу стала ще й улюбленицею багатьох дівчат, співчуваючих їй через сумно закінчилися відносин.

Втім, сама Даша пережила розрив з чоловіком досить швидко, встигла прославитися також в Instagram своїми шпагатами в стилі Анастасії Волочкової і продовжує поповнювати профіль яскравими фото.

Також Даша не боїться показувати себе в різних образах, роздягатися перед камерою і захоплювати стрункою фігурою після схуднення під час реклами того чи іншого товару. Переможниця "Холостяка" цього разу похвалилася білосніжною тонкою піжамою і покрутилася перед дзеркалом, щоб підкреслити свої форми в черговому домашньому образі.

Не так давно дівчина вирушила на відпочинку, звідки активно ділиться яскравими фото і розповідає цікаві факти. Позуючи в чорному комбінезоні, Даша вирішила в черговий раз підкреслити те, що займається гімнастикою і планує показувати свої шпагати завжди і в самих різних місцях, що нагадує звичку скандальної балерини Анастасії Волочкової.

"Озеро Синевир-око Українських Карпат 🧿 ви рекомендували - ми поїхали 😉 чесно, це неймовірно красиве місце. 100% заслуговує бути в списку чудес України 😍 ви тільки уявіть, озеру Синевир близько 10 тисяч років і утворилося воно ще в післяльодовиковий період, - сказав нам гід 😉.

А ще у цього місця є романтична, але сумна легенда: вода в озері з'явилася від сліз графині Синь, на місці, де був убитий її коханий - простий пастух Вир. Якщо скласти імена двох закоханих, вийде назва»Синевир".

Як би там не було, це озеро просто must visit для відвідування. Обов'язково побувайте тут ♥️ P. S " Даш, знову шпагат на фото?", який сенс у ваших повідомленнях, якщо все одно шпагату бути 😀», - розповідає Даша.

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