Відома українська співачка Віра Брежнєва, яка вже давно проживає і працює в РФ, показала, як виглядає в природному образі

Зірка вирішила показати в розділі Сторі в соціальній мережі Instagram Домашнє фото. Позуючи в нюдовом сарафані, співачка підкреслила струнку фігуру. Також видно, що позувала Віра тільки після душу – мокрі локони знаменитості привертають увагу до себе.

Без макіяжу струнка співачка виглядає набагато інакше, ніж з ним на оброблених фото. Однак, як відомо, у артистки є своя система догляду за собою. У неї також є особиста установка-проходити мінімум 4 км за тренування.

"Не влаштовує живіт? Перше-контроль харчування. Тому що всі наші надмірності осідають там і нижче-де таз, стегна. Контроль харчування - це не дієта. Це регулярне правильне харчування. Друге-глобальний спорт. Найкраще "сушить" тіло кардионагрузка,» - зазначає віра в Instagram.

Також Віра розповідала, що не їсть за чотири години до сну. Найчастіше вона не вечеряє пізніше восьмої вечора.

"Якщо лягаю спати раніше,то і вечеряю, природно, раніше, лягаю пізніше-відповідно. Це стосується будь-якої їжі. Важкої, легкої, перекусів. А також цукру в чаї і чогось до чаю. Важливе правило, яке дає хороші результати!» - підкреслює Брежнєва.

Маргарин, газовані солодкі напої, свинина, різноманітні жирні соуси, кляр, пакетовані соки, вершки виключені з раціону віри вже досить давно. Це продукти, в яких немає ніякої користі, але шкода для організму і фігури від них видимий.

Також раніше на своїй другій сторінці співачка вирішила поділитися простим Селфі. Віра позувала у вільній сукні кремового відтінку без макіяжу і укладок. При цьому в підписі зірка розповіла, що насправді ніякого масажу для шкіри обличчя не робила і не хоче.

Розкриваючи секрети догляду за собою, Віра написала, що їй дуже часто пишуть, чи роблю вона гімнастику обличчя ( при цьому кажуть, що хтось із майстрів говорив, що саме за їх системою вона її і робить ).

"Я не роблю гімнастику обличчя. 🙅 🏼 ♀ ️ Чомусь навіть не пробувала. От не лежить душа і все. Але, мої подруги і сестра робили. Проходили курси і тд). Були різні відгуки, але я зрозуміла, що саме мені це не моє. Але мені підходять самомасажу. Я пішла на марафон по ним. При моєму графіку виділити годину на самомасаж обличчя і вправи для шиї, спини, постави кожен день здавалося зовсім неможливим )) але я впоралася)) правда, з невеликими огріхами 🙈 і все ж, марафони закінчилися, а я продовжую використовувати особливо підходящі мені вправи», - розповіла Віра.

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