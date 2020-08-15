Известная украинская певица Вера Брежнева, которая уже давно проживает и работает в РФ, показала, как выглядит в естественном образе

Звезда решила показать в разделе Стори в социальной сети Инстаграм домашнее фото. Позируя в нюдовом сарафане, певица подчеркнула стройную фигуру. Также видно, что позировала Вера только после душа – мокрые локоны знаменитости привлекают внимание к себе.

Без макияжа стройная певица выглядит намного иначе, чем с ним на обработанных фото. Однако, как известно, у артистки есть своя система ухода за собой. У нее также есть личная установка – проходить минимум 4 км за тренировку.

«Не устраивает живот? Первое – контроль питания. Потому что все наши излишества оседают там и ниже – где таз, бедра. Контроль питания – это не диета. Это регулярное правильное питание. Второе – глобальный спорт. Лучше всего «сушит» тело кардионагрузка,» - отмечает Вера в Инстаграм.

Также Вера рассказывала, что не ест за четыре часа до сна. Чаще всего она не ужинает позже восьми вечера.

«Если ложусь спать раньше, то и ужинаю, естественно, раньше, ложусь позже – соответственно. Это касается любой еды. Тяжелой, легкой, перекусов. А также сахара в чае и чего-то к чаю. Важное правило, которое дает хорошие результаты!» - подчеркивает Брежнева.

Маргарин, газированные сладкие напитки, свинина, разнообразные жирные соусы, кляр, пакетированные соки, сливки исключены из рациона Веры уже достаточно давно. Это продукты, в которых нет никакой пользы, но вред для организма и фигуры от них видимый.

Также ранее на своей второй странице певица решила поделиться простым селфи. Вера позировала в свободном платье кремового оттенка без макияжа и укладок. При этом в подписи звезда рассказала, что на самом деле никакого массажа для кожи лица не делала и не хочет.

Раскрывая секреты ухода за собой, Вера написала, что ей очень часто пишут, делаю ли она гимнастику лица ( при этом говорят, что кто-то из мастеров говорил, что именно по их системе она ее и делает ).

«Я не делаю гимнастику лица. 🙅🏼‍♀️ Почему то даже не пробовала. Вот не лежит душа и все. Но, мои подруги и сестра делали. Проходили курсы и тд). Были разные отзывы, но я поняла, что именно мне это не мое. Но мне подходят самомассажа. Я пошла на марафон по ним. При моем графике выделить час на самомассаж лица и упражнения для шеи, спины, осанки каждый день казалось совсем невозможным )) но я справилась)) правда, с небольшими огрехами 🙈 И все же, марафоны закончились, а я продолжаю использовать особенно подходящие мне упражнения», - рассказала Вера.

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