Дружина відомого виконавця Володимира Преснякова поділилася з передплатниками радісною новиною

Співачка Наталія Подольська перебуває у шлюбі музикантом Володимиром Прєсняковим-молодшим вже цілих 5 років. Артисти виховують спільного сина Артемія, а днями Наталя розповіла на своїй сторінці в Instagram про те, що знову чекає дитину.

В підтвердження тому, що скоро в зірковій родині з'явиться поповнення, Подільська опублікувала знімок з помітно кругленьким животом. На фотографії співачка позує в яскравому купальнику і стильному солом'яному капелюсі.

"Просто я вважаю, що Преснякових має бути багато», – написала артистка під даною публікацією.

Підписники Наталії Подольської прийшли в повний захват від даного поста і почали вітати іменитих співаків з поповненням. Деякі користувачі Мережі висловили надію на те, що цього разу пара стане батьками дівчинки.

Стеж тих, хто привітав Наталію з вагітністю можна помітити Анну Семенович, Анфісу Чехову, Саті Казанову, співачку Жасмін і багатьох інших знаменитостей.

"Вітаємо вашу сім'ю. Ура, і правильно вважаєте. Красивих людей має бути багато" « " Господи!! Яке щастя!!!! Улюблені!!!! Правильно вважаєш, Натусяяяя!!! Радіємо!!!", "Вітаю!!! Цього разу за дівчинкою?» ,- пишуть в коментарях під фото.

Стать дитини Наталя і Володимир поки вирішили не афішувати. До недавнього часу пара тримала в таємниці новину про вагітність, проте Пресняков все ж натякав на поповнення відповідним знімком в Instagram.

Відзначимо, що крім 5-річного Артемія у Володимира Преснякова-молодшого ще є дорослий син Микита. Матір'ю старшій дитині Володимира доводиться Крістіна Орбакайте, з якою він деякий час проживав у цивільному шлюбі.

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