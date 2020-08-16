Відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардаш'ян, показала себе і розповіла про досягнення цілей

На фото красуня позує в блискучій сукні з величезним декольте. Кім без сорому демонструвала свої пишні груди і ніжки, які визирали з-під вбрання. Волосся зірка залишила розпущеним, а сама дивилася в об'єктив камери. Модель вмостилася на великому кріслі, а поруч можна побачити кілька подушок. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Або я знайду спосіб, або я сама його зроблю", - підписала фото красуня.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Тепер це жінка", "ви дуже красиві, вітаю", "Гарного дня"," чудова дама"," є тільки один спосіб і це вгору", " це твій карантинний вигляд? Подобатися".

Ми писали, що корейська модель Кім Лі похвалилася розкішними формами в сукні з декольте.

"Вона сказала, що зможе, тому вона зробила", - йдеться в підписі.

Уточнимо, що свій небагатослівний пост красуня супроводжувала знімком в зухвалому міні з вирізом, який ледь витримував значні обсяги знаменитості. Доповнювали образ красуні красиві сережки.

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