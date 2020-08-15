Володимиру Зеленському потрібно бути прагматичним у геополітичних питаннях

Як повідомляє Politeka.net, таку думку висловив громадський діяч Андрій Пальчевський в ефірі концептуально-політичного ток-шоу #KARASsment на каналі Politeka online (Щоб подивитися відео, гортайте вниз). За його словами, Зеленському не треба «лізти поперед батька в пекло».

«У нас є лідери, суб'єкти на геополітичній арені, як США, Китай. Я хотів би сказати, що в даному випадку театральна пауза - це найкраще, що можна було б зробити. І далі потрібно виходити з абсолютно прагматичних рішень. Ми знаходимося в геополітичному трикутнику "Захід-Схід-Україна", - зазначив Пальчевський.

Він навів у приклад ситуацію з вакциною, про створення якої заявили в Росії.

"І у мене люди запитують, якби ви керували, яке б рішення було у вас? Я вважаю, що найдурніше, що можна зробити – це «на зло мамі відморожу вуха». Якщо вакцина врятує хоч одного українця, потрібно бути прагматом", - зазначив громадський діяч.

У питанні Білорусі, на думку Пальчевського, потрібно оцінювати ситуацію.

"Хороший політик - це той, який робить паузу, запитує у всіх верств населення. А тим більше Зеленському. Він же в розріз пішов з основною масою, адже основна маса українців підтримує Лукашенка, як не парадоксально. Але ми віримо в демократичні інститути. Значить, почекай, видихни, подумай, чого хочуть люди і транслюй те, що вигідно країні», - підвів підсумок Пальчевський.

Нагадаємо, що Пальчевський назвав головну особливість Майдану в Білорусі: "Ця країна і її керівник-це…».

Як повідомляла Politeka, виборці бачать у Пальчевському альтернативу старим політикам, - експерт.

Також Politeka писала, що Пальчевський висловився про критичну проблему Києва та заміну Віталія Кличка: "що більше зло, спортсмен чи комік?".