Регіна на льоду заявила, що їй пора худнути

Відома телеведуча Регіна Тодоренко похвалилася тренуванням з новим тренером на льоду

Вже кілька тижнів зірка показує, як займається з тренером спеціально для участі у відомому російському шоу. При цьому артистка хвалиться успіхами в соціальній мережі Instagram, розповідає про вправи і показує фігуру в стильних нарядах.

Цього разу Регіна розповіла, що тепер тренується без свого партнера, так як той зірвав спину і їй "схоже пора худнути".

"Зірвав спину мій дорогий партнер Роман Сергійович ☺ ️ і зліг! По всій видимості, я настільки харизматична, що звалила з ніг олімпійського чемпіона або за іншою версією - мені пора худнути ☺ зате сьогодні прекрасно відпалила з неймовірною і талановитою Марією @Orlovamariya_ice ❤️ в компанії дівчаток Розкриваєшся зовсім по-іншому, навіть котишся по льоду інакше ☺ спасибі, Марі ☺ а вам в якому амплуа хочеться мене бачити?, » - написала Регіна.

Ось як відповідають користувачі:

"Знімає вона, а соромно мені...", "Ахахаххаха, обожнюю! Самий ржачний момент сьогоднішнього тренування. 😂 😂 😂 Богиня» " Регіночка) бажаю здоров'я тобі і твоєму партнеру))) а худнути ні до чого) і так хороша🔥» «ти просто карколомна) ось і не витримав партнер😂», «іноді нам всім здається, що пора худнути, навіть коли це зовсім не потрібно)))», «навіщо худнути, партнеру треба підкачатися😂 😂 🔥 🔥», «ну звичайно ,скільки можна на собі тягати партнерку🤔 🙄».

Також раніше зірка вирішила показати, як позувала у спеціального дзеркала в гримерці в бірюзовому вбранні в білий горошок. При цьому головний акцент її образу був саме на макіяжі з акуратною прикрасою на шиї.

Сама зірка зазначила, що має намір розкрити секрети по догляду за собою дещо пізніше на численні прохання.

«На численні прохання скоро викладу відео з Б'юті-засобами, за допомогою яких можна зробити такий літній makeUp💄 😚», - написала Тодоренко.

Фанати не залишилися осторонь:

"Сукня красива😍» «" красуня!!!", "Яка красуня😍раніше макіяж був дуже яскравим, а зараз все більше переходить до природності👍 🏼 Ми теж в 90% випадків фарбуємо губи червоною помадою на змагання💄», «чекаємо🤎 👍 🏾», «з нетерпінням чекаємо💙", "красуня»," як цікаво! Чекати. ❤️❤️❤️», «Красуня 😘».

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