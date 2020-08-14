Регина на льду заявила, что ей пора худеть

Известная телеведущая Регина Тодоренко похвасталась тренировкой с новым тренером на льду

Уже несколько недель звезда показывает, как занимается с тренером специально для участия в известном российском шоу. При этом артистка хвастается успехами в социальной сети Инстаграм, рассказывает об упражнениях и показывет фигуру в стильных нарядах.

В этот раз Регина рассказала, что теперь тренируется без своего партнера, так как тот сорвал спину и ей "похоже пора худеть".

«Сорвал спину мой дорогой партнёр Роман Сергеевич 🤦🏽‍♀️ и слёг! По всей видимости , я настолько харизматичная , что свалила с ног олимпийского чемпиона или по другой версии - мне пора худеть 🙈😆💪🏻 Зато сегодня прекрасно отожгла с невероятной и талантливой Марией @orlovamariya_ice ❤️ В компании девочек раскрываешься совсем по-другому, даже катишься по льду иначе 🙈Спасибо, Мари🙏🏻 А вам в каком амплуа хочется меня видеть?,» - написала Регина.

Вот как отвечают пользователи:

«Снимает она, а стыдно мне...», «Ахахаххаха, обожаю! Самый ржачный момент сегодняшней тренировки. 😂😂😂 БоГиня» «Региночка) желаю здоровья тебе и твоему партнеру))) а худеть не к чему) и так хороша🔥» «Ты просто сногсшибательная) вот и не выдержал партнер😂», «Иногда нам всем кажется, что пора худеть, даже когда это совсем не нужно)))», «Зачем худеть, партнёру надо подкачаться😂😂🔥🔥», «Ну конечно ,сколько можно на себе таскать партнёршу 🤔🙄».

Также ранее звезда решила показать, как позировала у специального зеркала в гримерке в бирюзовом наряде в белый горошек. При этом главный акцент ее образа был именно на макияже с аккуратным украшением на шее.

Сама звезда отметила, что намерена раскрыть секреты по уходу за собой несколько позже по многочисленным просьбам.

«По многочисленным просьбам скоро выложу видео с Бьюти-средствами, с помощью которых можно сделать такой летний makeUp 💄 😚», - написала Тодоренко.

Фанаты не остались в стороне:

«Платье красивое😍», «Красотка!!!», «Какая красотка😍Раньше макияж был очень ярким, а сейчас всё больше переходит к естественности👍🏼 Мы тоже в 90% случаев красим губы красной помадой на соревнования💄», «Ждём 🤎👍🏾», «с нетерпением ждем💙», «Красотка», «Как интересно! Ждём. ❤️❤️❤️», «Красавица 😘».

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