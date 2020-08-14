Володимир Зеленський розповів про етапи підвищення мінімальної зарплати в Україні
Так, президент підтвердив, що підвищення буде проходити в три етапи, починаючи з 1 вересня цього року. Про це розповіли в прес-службі офісу президента.
Зеленський розповів, що після того як відповідний закон буде прийнятий Верховною Радою українців чекають три етапі підвищення мінімалки: з 1 вересня цього року – до 5,5 тисяч гривень, з 1 січня 2021 року – до 6 тисяч гривень, а з 1 липня 2021 року мінімальні зарплати зростуть до 6,5 тисячі гривень.
Президент зазначив, що після цього підвищення мінімальної зарплати зростуть доходи працівників бюджетної сфери: вчителів, медиків, соцпрацівників, так як їх оклади розраховуються за тарифною сіткою, прив'язаною саме до розміру мінімалки.
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Також повідомляється, що президент вже попросив спікера Ради Дмитра Разумкова провести позачергове засідання парламенту 25 серпня, після Дня Незалежності України, а також закликав нардепів голосувати за закон про підвищення зарплат.
У свою чергу, голова Федерації профспілок України Григорій Осовий підкреслив, що питання про підвищення розміру мінімальної зарплати в Україні профспілки неодноразово піднімали перед роботодавцями та представниками влади. Він зазначив, що сьогоднішня інфляція фактично з'їдає мізерні доходи, тому мінімалка повинна бути підвищена хоча б до 6,5 тисячі гривень.
Він також звернув увагу на те, що фонд оплати праці в структурі витрат на виробництво в Україні займає всього 5-8%, при тому, що в Європі він становить 25-30%.
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