Володимир Зеленський розповів про етапи підвищення мінімальної зарплати в Україні

Так, президент підтвердив, що підвищення буде проходити в три етапи, починаючи з 1 вересня цього року. Про це розповіли в прес-службі офісу президента.

Зеленський розповів, що після того як відповідний закон буде прийнятий Верховною Радою українців чекають три етапі підвищення мінімалки: з 1 вересня цього року – до 5,5 тисяч гривень, з 1 січня 2021 року – до 6 тисяч гривень, а з 1 липня 2021 року мінімальні зарплати зростуть до 6,5 тисячі гривень.

Президент зазначив, що після цього підвищення мінімальної зарплати зростуть доходи працівників бюджетної сфери: вчителів, медиків, соцпрацівників, так як їх оклади розраховуються за тарифною сіткою, прив'язаною саме до розміру мінімалки.

Також повідомляється, що президент вже попросив спікера Ради Дмитра Разумкова провести позачергове засідання парламенту 25 серпня, після Дня Незалежності України, а також закликав нардепів голосувати за закон про підвищення зарплат.

У свою чергу, голова Федерації профспілок України Григорій Осовий підкреслив, що питання про підвищення розміру мінімальної зарплати в Україні профспілки неодноразово піднімали перед роботодавцями та представниками влади. Він зазначив, що сьогоднішня інфляція фактично з'їдає мізерні доходи, тому мінімалка повинна бути підвищена хоча б до 6,5 тисячі гривень.

Він також звернув увагу на те, що фонд оплати праці в структурі витрат на виробництво в Україні займає всього 5-8%, при тому, що в Європі він становить 25-30%.

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