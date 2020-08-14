Знаменита українська співачка Настя Каменських спантеличила домашнім виглядом на новому "затишному" селфі

Настя щодня ділиться з шанувальниками в Instagram різною інформацією, показує себе в різних образах і захоплює схудлою фігурою. Найчастіше Каменських демонструє ідеальні образи з легким макіяжем на обличчі з "природним" ефектом-нюдові помади, світлі тіні з акцентом на очі і рівний тон шкіри з бронзатором.

Однак, без макіяжу дівчина привертає до себе не менше уваги. Цього разу красуня без макіяжу з рівним волоссям, укладеним заспину спантеличила домашнім чином-деякі просто не впізнали Настю, а інші ж вирішили порівняти зірку з жінками з Казахстану або прозвали "циганкою". Втім, більшість була захоплена її природністю:

«Я закриваю очі, я вирушаю туди де шумить океану чарівна Бірюза 🌊 спогад, який пахне морем і свіжим морським вітром ❤️ #Nkвоспомінанія #sweetmemories", - написала Настя.

Шанувальники відразу ж відповіли:

«Яка ніжна тут💙», «Краса яка 😍», «Прекрасна😍», «Я теж хочу туди, де шумить океану чарівна бірюза 😂😂😂 Красуня❤️», «Божечки😍», «Така мила💋💋💋💋», «Так капець схожий на кавказскаюй дівчину», «Дуже гарна, така справжня , щира 🥰❤️🤩», «Боже , яка Красуня , просто обожнюю♥️❤️», «яка ж ти красива💖💖💖», «Яка тут мила🤗🤗🤗», «Мулярка...", "Господи, не жінка, а мрія))❤️", "така скромна і красива😘», " на циганку пахоже і співає по циганськи".

Також раніше зірка поділилася новим спекотним знімком з відпочинку на своїй сторінці в Instagram.

У ці дні Настя щосили насолоджується літнім сонцем і пляжними розвагами на морі, при цьому не забуваючи ділитися з шанувальниками кадрами свого відпочинку. Цього разу зірка опублікувала нове фото, на якому показала своє розкішне літнє тіло.

Так, на знімку Настя позує на тлі моря в чорному купальнику-бікіні. Стильний наряд співачки привертає до себе увагу оригінальною бахромою і високою посадкою плавок, яка додає купальнику пікантну родзинку. Свій модний образ Настя доповнила великими окулярами і годинником.

Співачка стоїть, спокусливо прогнувшись злегка в сторону і виставивши одну ногу вперед, щоб зробити свою фігуру ще більш стрункою. Відзначимо, що така фігура далася співачці не легко, адже свого часу їй довелося боротися із зайвою вагою. Тепер вона активно підтримує отриманий результат за допомогою тренувань і правильного харчування.

Нагадавши, щаслива Каменських у відвертому купальнику показала бюст після поповнення в родині:"Груша".

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