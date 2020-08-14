Российская певица Любовь Успенская удивила поклонников, показав маленького сына

Как сообщает Politeka.net, она показала трогательное видео на своей странице в социальной сети "Инстаграм" (чтобы посмотреть, скрольте вниз).

В ролике Любовь Успенская нежно обнимает мальчика возрастом примерно трех лет. Ребенок сам подошел к знаменитости и с улыбкой поцеловал ее, а после этого весело похлопал в ладоши вместе с певицей.

Немалую интригу вызвали слова женщины, которая передала мальчика Успенской: "Вы так сильно просили хорошего мальчика, о котором вы мечтали. И вот мы нашли самого лучшего ребенка на свете, получайте его, пожалуйста". Сама исполнительница тоже не стала молчать, она прижала малыша к себе и сказала: "Моя деточка. Тебе нравится здесь? Ты останешься в этом доме? Это все твое".

В описании к видео 66-летняя Любовь Успенская тоже поделилась своей радостью и ошеломила известием о ребенке.

"У меня сегодня самый счастливый день ❤️❤️🌺 И никто и ничто не может меня огорчить", - заявила звезда. - "Я мечтала о сыне, мечтала о детском смехе, а детском шуме и крике в моем доме 🙏 Всем вам желаю почувствовать этот момент💫".

В комментариях многие поздравили Любовь Успенскую с таким неожиданным событием, даже Николай Басков не сдержался и пожелал ее сыну расти счастливым и здоровым. У многих возник вопрос, уж не усыновила ли певица мальчика, но знающие люди раскрыли правду. Оказалось, в гости к Успенской приехала Милана Тюльпанова, бывшая жена футболиста Александра Кержакова, она привезла с собой сына Артема, который приходится исполнительнице крестником.

"Не поняла? Усыновили мальчика..."; "Может, Любовь стала крестной матерью?"; "нет, это сын Тюльпановой и Кержакова😁 Милана в гости к ней приехала с сыном😄"; "это ее крестник"; "крестная"; "Это Артем, сын Кержакова"; "у этого мальчика есть родители и с ними все хорошо, в отличии от Любы"; "крестный сын - он навсегда☝🏻", - пишут комментаторы.

Ранее в сети появились слухи о романе Успенской с поп-королем Филиппом Киркоровым. Певица сама подогрела их откровенным заявлением после скандала со знаменитым коллегой по эстраде. Она намекнула, что дело идет к свадьбе, хотя сама состоит в браке с Александром Плаксиным:

«Мы друзья, может, еще даже и поженимся. А чего тушеваться? Он же любит талантливых. Так что я не против».

Напомним, дочь Успенской накинулась на мать с новыми обвинениями: "Меня преследуют и...".

Как сообщала Politeka, Успенская напугала всех новой внешностью, уколы красоты не помогли.

Также Politeka писала, что Успенская не удержалась и заговорила о романе с Путиным: "Хотел разрушить мою жизнь".