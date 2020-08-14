Під Києвом у Конча-Заспі на два місяці введено карантин через сказ

Смертельно небезпечне захворювання виявили у бродячої кішки, яка мешкала на території будинку відпочинку «Конча-Заспа». Тварина покусала чоловіка, з 5 серпня він лікується в лікарні Києва.

Відзначається, що заразитися сказом кішка могла від диких тварин — лисиць, єнотовидних собак, що мешкають в лісопаркових зонах під Києвом.

У Держпродспоживслужбі побоюються, що цей випадок може бути не єдиний.

З 13 серпня карантин був введений в Конча-Заспі на території, обмеженій Столичним шосе і озером Конча. Крім того, підвищені заходи безпеки встановлені в лісах і парках Голосіївського району Києва, прилеглих до карантинної зони.

На період карантину діятимуть наступні правила:

імунізація проти сказу собак і котів;

заборона виведення (вивезення) собак, кішок і диких тварин з карантинної території;

заборона на виставки собак і кішок у Голосіївському районі Києва та інші подібні заходи;

вилов і перевірка бездомних тварин;

дезінфекція місць, де знаходилися хворі і підозрілі тварини.

Сказ - гостре вірусне захворювання. Вірус сказу може передаватися людині або тварині не тільки через укус, а також через заражену слину.

Важливо розуміти, що у тварин слина може бути заразною до появи клінічних ознак. Тобто, можна заразитися від тварини, яка виглядає абсолютно здоровою, але насправді вже є носієм вірусу. При цьому тварина не агресивна, а м'яко облизує того, кого любить. Щоб вірус потрапив в кров досить зараженої слині потрапити на кон'юнктиву ока, в ніс, в губи, на пошкоджену шкіру навіть при незначній подряпині.

У Держспоживслужбі Києва нагадали, що вірус сказу вражає центральну нервову систему, супроводжується паралічами і завжди закінчується смертю. Специфічної терапії сказу в світі не існує. Випадки одужання людей від сказу не зареєстровані.

Основним способом врятувати від захворювання у всьому світі залишаються щеплення.

Нагадавши, правила карантину в Україні раптово змінили, термінове рішення МОЗ: "протягом 14 днів..."

Як повідомляла Politeka, киян попередили про небезпеку, деталі:"ніяких ярмарків і виставок".

Також Politeka писала, про новий карантин під Одесою, готуються термінові заходи: "на зараженій території проведуть..."