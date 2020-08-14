Под Киевом в Конча-Заспе на два месяца введен карантин из-за бешенства

Смертельно опасное заболевание выявили у бродячей кошки, котрая обитала на территории дома отдыха «Конча-Заспа». Животное покусало мужчину, с 5 августа он лечится в больнице Киева.

Отмечается, что заразиться бешенством кошка могла от диких животных — лис, енотовидных собак, обитающих в лесопарковых зонах под Киевом.

В Госпродпотребслужбе опасаются, что этот случай может быть не единственный.

С 13 августа карантин был введен в Конча-Заспе на территории, ограниченной Столичным шоссе и озером Конча. Кроме того, повышенные меры безопасности установлены в лесах и парках Голосеевского района Киева, прилегающих к карантинной зоне.

На период карантина будут действовать следующие правила:

иммунизация против бешенства собак и котов;

запрет вывода (вывоза) собак, кошек и диких животных с карантинной территории;

запрет на выставки собак и кошек в Голосеевском районе Киева и другие подобные мероприятия;

отлов и проверка бездомных животных;

дезинфекция мест, где находились больные и подозрительные животные.

Бешенство - острое вирусное заболевание. Вирус бешенства может передаваться человеку или животному не только через укус, а также через зараженную слюну.

Важно понимать, что у животных слюна может быть заразной до появления клинических признаков. То есть, можно заразиться от животного, которое выглядит абсолютно здоровым, но на самом деле уже является носителем вируса. При этом животное не агрессивное, а мягко облизывает того, кого любит. Чтобы вирус попал в кровь достаточно зараженной слюне попасть на конъюнктиву глаза, в нос, в губы, на поврежденную кожу даже при незначительной царапине.

В Госпотребслужбе Киева напомнили, что вирус бешенства поражает центральную нервную систему, сопровождается параличами и всегда заканчивается смертью. Специфической терапии бешенства в мире не существует. Случаи выздоровления людей от бешенства не зарегистрированы.

Основным способом спастить от заболевания во всем мире остаются прививки.

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