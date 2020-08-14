Ці зірки готові піти на все заради популярності

Дотепер деякі романи зірок викликають питання

Зокрема, люди продовжують гадати, чи були стосунки насправді, чи це всього лише піар. Познайоммось зі знаменитостями, які опинилися в центрі уваги через цю тему.

Відома співачка Дженніфер Лопес у 2017 році нібито закрутила роман з репером Дрейком. Роман пари розвивався під прицілами камер. Шанувальники не могли зрозуміти, що пов'язує двох артистів - любов або професія.

Через два місяці артисти повідомили про паузу, а пізніше співачка розповіла, що з Дрейком у неї тільки ділові відносини.

Скандальна телеведуча Ксенія Собчак кілька років тому вела дружбу з «сином Д'артаньяна», Сергієм Боярським. Пізніше зірка опублікувала сторінку щоденника, в якому Сергій нібито просив подружку показати пікантні фото.

Далі Ксенія стала всім розповідати, що Сергій залишив їй шрам на серці, сам же Сергій ніяк не коментував дії Ксенії. Досі залишається загадкою, що було між обома.

Російська балерина Анастасія Волочкова нібито закохалася в співака Миколу Баскова. Мало хто вірив у щирість.

Зірка все ж наполягала на тому, що у неї з Басковим дуже теплі стосунки. А сам артист зізнався, що колись з Волочковою він відмінно провів час на Мальдівах.

Анастасия Волочкова: «Мы с Басковым действительно любили друг друга»! Шесть лет назад между Волочковой и Басковым была... Gepostet von WooZvezda am Mittwoch, 21. August 2019

Співачку Леді Гагу і актора Бредлі Купера стали підозрювати у відносинах. При цьому актор тільки розлучився з моделлю Іриною Шейк, тому артистку стали називати розлучницею.

В результаті Леді Гага не витримала і розповіла, що її роман з актором був вигадкою для підігріву інтересу до фільму «Зірка народилася».

Леди Гага переехала в дом Брэдли Купера Леди Гага, Брэдли Купер Слухи о романе экстравагантной Леди Гаги и Брэдли... Gepostet von Real-lifes am Freitag, 12. Juli 2019

Кирило Андрєєв з групи "Іванушки International» розповів, що крутив роман зі співачкою Жанною Фріске. Роман обидва приховували.

Однак екс-продюсер «Іванушек International» і «Блестящих» Олеся Сазикіна і батько померлої артистки не знали про стосунки. Тому думають, що співак вирішив зловити "хайп" на темі.

Солист группы "Иванушки International" Кирилл Андреев признался, что у него был роман с Жанной Фриске! "Были молодые.... Gepostet von Журнал "ОТДОХНИ" am Freitag, 5. Juni 2020

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