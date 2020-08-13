Знаменита артиска Ані Лорак показала зворушливий кадр з близьким чоловіком, чим і вразила мережу

Після того, як Кароліна рік тому розлучилася з Муратом Налчаджиоглу, співачка не розірвала контакти і дружбу з багатьма загальними товаришами і колегами. Співачка активно спілкується з усіма, тому часто вітає близьких зі святами і ділиться несподіваними знімками.

Цього разу зірка показала стильний кадр з колегою, з'явившись перед ним у білому класичному костюмі. Свій образ Кароліна доповнила коротеньким топом чорного кольору і яскравим макіяжем.

"З Днем народження, мій дорогий друже @arman_dav! Розумний, талановитий, добрий і душевний! Будь щасливий! Будь любимо! Процвітання і благополуччя всій родині!",- написала Кароліна.

Ось що відповідають користувачі:

"З днем народження, Арман🔥 🔥 🔥 Кароліна, Ви-просто вау ❤ ️ "» "приєднуюся 🙌 до привітання ❤ ️ удачі і здоров'я ❤ ️" » " з днем народження!!!! 🎉🎉🎉🎉🎉🎉👏🙌🙌🙌», «З днем народження Арман!!!", "Че за казах?", "Звичайний азіатський чоловік., зі своїм девізом: Схід, справа тонка, хлопці», " Happy Birthday! 🎂 💥 Будьте щасливі і улюблені!", "Найкрасивіша❤️💖 🌹 🌹@anilorak Happy Birthday🎂 🎁 🎈!", "Ух ти, які красиві! 😍 З днем народження, @arman_dav! 🎉 ❤ ", "Які гарні! 😍З Днем народження, @arman_dav ❤️".

Як відомо, після скандального розлучення Кароліни з її коханим чоловіком Муратом, фанати активно обговорюють особисте життя зірки, приписують їй нові романи і навіть поширюють чутки про її нову вагітність.

Сама Ані Лорак плітки про особисте життя не коментує, але майстерно підігріває інтригу у коханого. Не так давно ще було відомо, вона зустрічається з Єгором Глібом, молодим продюсером. Зараз пара не з'являється разом і не публікує спільних кадрів.

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Так, поки фанати чекають нове весілля зірки, Кароліна вирішила зняти яскравий ролик, в якому постала милою нареченою, а її дочка – маленькою принцесою. Кароліна стояла з посмішкою на обличчі, чекаючи свого коханого біля вівтаря. За сюжетом відеоісторії, в кадрі з'явився привабливий молодий чоловік, але, на жаль, це був лише спеціальний рекламний хід ля її конкурсу.

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