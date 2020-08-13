Випускників, які вступлять до вузів після ЗНО-2020, чекає важливе нововведення

Так, тепер керівництво вузів буде самостійно вибирати форму навчання.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабмін перекладає відповідальність за вибір форми навчання на ректорів університетів.

При цьому він нагадав, що в червоній зоні проводити заняття можна лише Дистанційно.

Також прем'єр-міністр рекомендує розпочати навчальний рік у різні дати:

* з 1 вересня – студенти 2-4 курсів;

* з 7 по 15 вересня – першокурсники;

* з 11 по 15 Вересня – магістри.

Зазначимо, у четвер, 13 серпня, українські вузи починають приймати електронні заяви від абітурієнтів, які складали ЗНО. Подати заявку можна буде до 22 серпня до 18:00.

Нагадаємо, що 12 серпня Кабмін змінив критерії визначення карантинних зон.

Так, якщо раніше рівень загрози визначали за чотирма показниками (кількість ліжок, кількість випадків, кількість тестувань і динаміка зростання кількості випадків), то зараз рівень буде визначатися трьома показниками: заповненість ліжок, рівень тестування і третій показник, який ввели замість двох - це рівень нових хворих в адміністративно-територіальній одиниці на 100 тисяч населення - тобто за 14 днів нові випадки на 100 тисяч населення.

Нагадавши, абітурієнтам несподівано роздадуть по 5 тисяч гривень, кому чекати грошей.

Як повідомляла Politeka, абітурієнтів терміново попередили про новий предмет, що ще доведеться вчити.

Також Politeka писала, що бунт проти результатів ЗНО-2020, оголошено доленосний вердикт: до чого повинні бути готові українці.