Відома співачка MARUV (Анна Корсун) показала себе в гарячому образі, розбурхавши фанатів

На фото красуня була в чорній шкіряній спідниці і напівпрозорої блузці. Анна одягла під низ чорну білизну, а образ доповнила стильними окулярами. На Корсун також були чоботи на пристойному каблуці. Зірка на другому фото спокусливо нагнулася і розвернулася спиною, демонструючи п'яту точку. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"А я йшла, йшла, йшла... Пиріжок знайшла!",- написала Анна.

Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Сіла, поїла-і далі пішла", "блін, шедевр"," співачка з групи" Марув"", "Прекрасна", "куди кричати про любов до тебе", "спідниця вогонь", "ось це п'ята точка", "Богиня", "Ось це пиріжок".

Раніше ми повідомляли, що українська співачка MARUV показала відеозвіт зі свого останнього тренування з колегами.

Так, цього разу співачка вирішила захопити фігурою під час останнього тренування разом з дівчатами. Перед тим, як приступити до концертів і майбутніх масштабних виступів, Анна вирішила капітально відкоригувати танцювальні зв'язки для свого шоу.

Повідомлялося, що українська співачка MARUV розбурхала фігурою в незвичайному вбранні, показавши зайве.

Так, Анна для нової фотосесії одягла модний піджак з леопардовим принтом на один гудзик, доповнила образ сіточкою, зовсім не приховує зону її декольте, а також одягла прозорі лосини з провокаційними вирізами на сідницях.

Нагадавши, MARUV після зміни кардинальної іміджу приголомшила схожістю з Пугачовою

А ще Politeka писала, що MARUV в леопардовому костюмі "осідлала" молоденьку красуню

Також Politeka повідомляла, що MARUV похвалилася зухвалою зміною іміджу з сигаретою в руках



