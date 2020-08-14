Рання вагітність для кожної дівчини - це страх, але іноді вони можуть його побороти і жити далі
Є зірки, які не бояться раннього материнства і своїм прикладом доводять, що нічого страшного в цьому немає.
Українська співачка, дружина Костянтина Меладзе, Віра Брежнєва, стала мамою у 19 років. Майбутня зірка народила дочку, Соню, від свого співмешканця, з яким швидко розлучилася.
Вдруге співачка завагітніла у 24 роки від чоловіка, бізнесмена Михайла Кіпермана, з яким артистка також прожила недовго.
Співачка Анна Седокова в перший раз стала мамою у 21 рік. Зірка народила дочку Аліну від футболіста Валентина Белькевича. Зараз у зірки всього троє дітей від різних чоловіків.
Співачка, дочка російської примадонни Алли Пугачової, Крістіна Орбакайте, вперше стала мамою в 21 рік. Син, Микита, народився в шлюбі зі співаком Володимиром Пресняковим. Зараз у Христини є ще двоє дітей-21-річний Дені і 8-річна Клавдія.
Українська співачка Тоня Матвієнко народила першу дочку, Уляну, у 17 років. Зараз зірка виховує ще двох дітей від співака Арсена Мірзояна, з яким перебуває у шлюбі, 12-річного Владика і 5-річного Артема.
Супермодель Наталія Водянова вперше народила в 19 років. Зараз у зірки всього п'ятеро дітей від двох чоловіків.
Нагадаємо, Віра Брежнєва продемонструвала пружні форми і підтягнутий живіт в одній чорній білизні з сіточкою на талії.
Рівні світле волосся зірки були в цей раз незвично закручені, а на обличчі помітний яскравий макіяж.
У підписі Віра розповіла, що раніше проведені нею марафони по схудненню дали свої результати.
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