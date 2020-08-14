Зірки довели, що це не страшно

Рання вагітність для кожної дівчини - це страх, але іноді вони можуть його побороти і жити далі

Є зірки, які не бояться раннього материнства і своїм прикладом доводять, що нічого страшного в цьому немає.

Українська співачка, дружина Костянтина Меладзе, Віра Брежнєва, стала мамою у 19 років. Майбутня зірка народила дочку, Соню, від свого співмешканця, з яким швидко розлучилася.

Вдруге співачка завагітніла у 24 роки від чоловіка, бізнесмена Михайла Кіпермана, з яким артистка також прожила недовго.

Співачка Анна Седокова в перший раз стала мамою у 21 рік. Зірка народила дочку Аліну від футболіста Валентина Белькевича. Зараз у зірки всього троє дітей від різних чоловіків.

Співачка, дочка російської примадонни Алли Пугачової, Крістіна Орбакайте, вперше стала мамою в 21 рік. Син, Микита, народився в шлюбі зі співаком Володимиром Пресняковим. Зараз у Христини є ще двоє дітей-21-річний Дені і 8-річна Клавдія.

#Гадания_от_Эльвиры_Tarogadalka **Дети Кристины Орбакайте. Рассмотрено на картах Таро.** (октябрь 2009г) Последние... Gepostet von Эльвира Петрищева am Mittwoch, 17. Juli 2019

Українська співачка Тоня Матвієнко народила першу дочку, Уляну, у 17 років. Зараз зірка виховує ще двох дітей від співака Арсена Мірзояна, з яким перебуває у шлюбі, 12-річного Владика і 5-річного Артема.

Сьогодні вже в продажу про нас;) Ніна, Тоня і Уляна! Журнал Harper's Bazaar Gepostet von Тоня Матвієнко am Dienstag, 26. Mai 2015

Супермодель Наталія Водянова вперше народила в 19 років. Зараз у зірки всього п'ятеро дітей від двох чоловіків.

Наталья Водянова и ее старшие дети передают нам привет из парка #Зарядье ----------------------- #ЗвездныеНовости #НатальяВодянова #Водянова #topmodels #NataliJournal Gepostet von NataliJournal.RU am Freitag, 18. Oktober 2019

Нагадаємо, Віра Брежнєва продемонструвала пружні форми і підтягнутий живіт в одній чорній білизні з сіточкою на талії.

Рівні світле волосся зірки були в цей раз незвично закручені, а на обличчі помітний яскравий макіяж.

У підписі Віра розповіла, що раніше проведені нею марафони по схудненню дали свої результати.

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