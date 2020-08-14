Звезды доказали, что это не страшно

Ранняя беременность для каждой девушки - это страх, но иногда они могут его побороть и жить дальше

Есть звезды, которые не боятся раннего материнства и своим примером доказывают, что ничего страшного в этом нет.

Украинская певица, жена Константина Меладзе, Вера Брежнева, стала мамой в 19 лет. Будущая звезда родила дочь, Соню, от своего сожителя, с которым быстро рассталась.

Во второй раз певица забеременела в 24 года от мужа, бизнесмена Михаила Кипермана, с которым артистка также прожила недолго.

Певица Анна Седокова в первый раз стала мамой в 21 год. Звезда родила дочь Алину от футболиста Валентина Белькевича. Сейчас у звезды всего трое детей от разных мужчин.

Певица, дочь российской примадонны Аллы Пугачевой, Кристина Орбакайте, впервые стала мамой в 21 год. Сын, Никита, родился в браке с певцом Владимиром Пресняковым. Сейчас у Кристины есть еще двое детей – 21-летний Дени и 8-летняя Клавдия.

#Гадания_от_Эльвиры_Tarogadalka **Дети Кристины Орбакайте. Рассмотрено на картах Таро.** (октябрь 2009г) Последние... Gepostet von Эльвира Петрищева am Mittwoch, 17. Juli 2019

Украинская певица Тоня Матвиенко родила первую дочь, Ульяну, в 17 лет. Сейчас звезда воспитывает еще двоих детей от певца Арсена Мирзояна, с которым состоит в браке, 12-летнего Владика и 5-летнего Артема.

Сьогодні вже в продажу про нас;) Ніна, Тоня і Уляна! Журнал Harper's Bazaar Gepostet von Тоня Матвієнко am Dienstag, 26. Mai 2015

Супермодель Наталья Водянова впервые родила в 19 лет. Сейчас у звезды всего пятеро детей от двух мужей.

Наталья Водянова и ее старшие дети передают нам привет из парка #Зарядье ----------------------- #ЗвездныеНовости #НатальяВодянова #Водянова #topmodels #NataliJournal Gepostet von NataliJournal.RU am Freitag, 18. Oktober 2019

Напомним, Вера Брежнева продемонстрировала упругие формы и подтянутый живот в одном черном белье с сеточкой на талии.

Ровные светлые волосы звезды были в этот раз необычно закручены, а на лице заметен яркий макияж.

В подписи Вера рассказала, что ранее проведенные ею марафоны по похудению дали свои результаты.

Напомним, Вера Брежнева и Дорофеева "зарубились" и выяснили, кто круче и красивее

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