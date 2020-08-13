Знаменита артиска Ані Лорак показала ідеально засмаглу фігуру під час спекотного відпочинку

Кілька днів тому Кароліна вирушила на відпочинок за кордон разом з дочкою Сонею. Кожен день артистка ділиться новими жаркими кадрами,показує розкішний номер в готелі і хвалиться басейном з видом на океан поруч. При цьому на фан-акаунтах почали з'являтися пляжні фото з попередньої відпустки артистки.

На думку шанувальників, фігура Кароліни помітно змінилася за цей час - зараз артистка дійшла до ідеальної ваги в 52 кілограми, про що сама розповіла під час прямого ефіру в Інстаграме.

Фанати запевняють, що засмагла співачка тоді, в 2018 році була дещо апетитнішою ніж зараз. Під фото, на якому Лорак позувала в синьому монокіні, з'явилося безліч коментарів.

"Фотографія з зимових канікул Кароліни в теплому краї Мексиці в 2018 році!😋 😍 Фігура на висоті!» ,- зазначають на фан-акаунті.

А ось що пишуть користувачі:

"Фотошоп виконаний на відмінно! А якщо поставити поруч звичайне фото?😂 ", "Хороша красуня як завжди ❤️❤️😍🔥🙌,» «🔥🔥🔥Супер🔥 🔥❤️красуня класс класна🔥», «фігура, просто супер!👍 👍 👍 ", « 👍 хороша", «ідеал краси👍 👍 👍"," як завжди чарівна😍 💋 💋 💋", " просто щось!!!!!❤ ", "Ідеальна! ❤ ️ ", "Що то тут її витягли прям модель 🤣 🤣 🤣" » «ух які ніжки у тебе. 😍😍😍😍😍😍».

Як відомо, після несподіваного розлучення Муратом Налчаджіоглу Кароліна вирішила розділити час батька і своє, забравши дочку до себе, зірка виставила певні рамки. Пара по черзі дивиться за Софією, приділяючи тій весь вільний час. Подорослішала дівчинка все більше привертає увагу користувачів соціальної мережі Instagram, частина недоброзичливців любить обговорювати зірку і її дитину.

У той же час сама Соня щаслива, кажучи "У мене найкрутіша мама!"- у нещодавно опублікованому ролику Кароліна, показуючи, як вони змінилися без Мурата.

Ми також раніше писали, що на думку шанувальнико, дівчинка перетворюється на копію батька-зрадника, який покинув сім'ю після скандалу з його пригодами в його ж клубі. Мурат останні роки не приховував своє захоплення блондинками-моделями. Час від часу в мережі з'являлися фотографії бізнесмена в обнімку з дівчатами. Саме після цього Кароліна і подала на розлучення.

Дитина ж пари купається в любові і уваги, пара не стала обмежувати спілкування один одного з дитиною. Втім, далеко не всі шанувальники Лорак хвалять її дитину, критикуючи дитину за зовнішній вигляд.

Нагадавши, Лорак показала подорослішала дочка в образі стильної принцеси.

Як повідомляла Politeka, Лорак з дочкою засвітилася з відомим красенем, Лазарєв кусає лікті:"Кароліна, визначся".

Також Politeka писала, що дочка Ані Лорак сильно скорчилася і вразила видом поруч з дітьми Кіркорова.