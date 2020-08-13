Відома українська співачка Віра Брежнєва, яка вже давно проживає і працює в РФ, поділилася одкровеннями про особисте життя

Не так давно стало відомо про те, як Віра ставиться до поповнення в родині з Костянтином Меладзе. Як відомо у пари немає спільних дітей, тільки від інших шлюбів. Віра займається вихованням Софії Сари,а у Костянтина троє дітей від Яни Сумм.

В одному зі своїх постів в Instagram Віра вирішила відповісти на питання шанувальників, заявивши, що була б не проти стати мамою втретє. Задумалася співачка і про ім'я для можливого спадкоємця.

"Імена ваших дочок починаються з однієї літери. Збіг?",- запитують фанати.

"Поки збіг. Але в разі ще однієї дитини, можливо, буде й інакше. Я б хотіла випробувати щастя материнства навіть більше, ніж один раз», - розповіла Віра кілька тижнів тому.

Після щаслива артистка приголомшила новиною про поповнення в родині-зірка завела красеня собачку разом з чоловіком:

"Між нами безумовно є щось спільне... ️ ️ так я кажу кожній собаці) тому що народилася в такий рік 🐶 можу і тапочки в зубах принести, і покусати, якщо ображають.😬А очі такі добрі-добрі) в моїх руках ціла планета-Марс", - написала щаслива артистка.

Ось як реагують користувачі:

"Боже, ось це милота, не пес, а вкусняшка прямо😁", "Конопата така)))»," Маленький храпун😁 ✨", «що за порода? Щеня Блакитний. Перший раз такого бачу«,» чарівний песик😍«, " принадність😍 очей не відірвати. Ви такі гарненькі🤗", " яка чудово-витончена ververa з планети Марс❤️ і не менш прекрасний, чарівний французький бульдог🐶 🤗«,» схожі«, »Уті господи який миленький😍 😍 😗 😗".

Також раніше на своїй другій сторінці співачка вирішила поділитися простим Селфі. Віра позувала у вільній сукні кремового відтінку без макіяжу і укладок. При цьому в підписі зірка розповіла, що насправді ніякого масажу для шкіри обличчя не робила і не хоче.

Розкриваючи секрети догляду за собою, Віра написала, що їй дуже часто пишуть, чи роблю вона гімнастику обличчя ( при цьому кажуть, що хтось із майстрів говорив, що саме за їх системою вона її і робить ).

"Я не роблю гімнастику обличчя. 🙅 🏼 ♀ ️ Чомусь навіть не пробувала. От не лежить душа і все. Але, мої подруги і сестра робили. Проходили курси і тд). Були різні відгуки, але я зрозуміла, що саме мені це не моє. Але мені підходять самомасажу. Я пішла на марафон по ним. При моєму графіку виділити годину на самомасаж обличчя і вправи для шиї, спини, постави кожен день здавалося зовсім неможливим )) але я впоралася)) правда, з невеликими огріхами 🙈 і все ж, марафони закінчилися, а я продовжую використовувати особливо підходящі мені вправи», - розповіла Віра.

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