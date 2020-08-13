Автор і актор "Кварталу 95" Євген Кошовий розповів, що його колегу обікрали

Відповідне відео він опублікував в сторіс в Instagram.

Так, виявилося, що автор і сценарист "Квартал-95" Валерій Жидков, який також веде свої передачі "#Гуднайтшоу", "ЧистоNEWS" та інші успішні проекти, був обкрадений. Зокрема у нього вкрали його аккаунт в Instagram.

Кошовий спеціально нахилився ближче до камери, імітуючи інтимну розмову віч-на-віч і майже пошепки повідомив трагічну новину. Але після такого повідомлення Кошовий відразу ж поспішив заспокоїти шанувальників творчості Жидкова новиною про те, що Комік тут же створив нову сторінку, посиланням на яку і поділився його друг і колега Євген Кошовий.

"У Жидкова поцупили аккаунт. Але він молодець, завів собі новий. Ось він тут на екрані. Підписуєтеся і зирьте багато нового і смішного", - сказав Кошовий.

Валерій Жидков здобув популярність ще завдяки своїй участі в КВК. Свого часу він продемонстрував неповторну дотепність і винахідливість і згодом завдяки своєму таланту зміг досягти високих успіхів серед українських глядачів. Особливістю Жидкова є вміння пожартувати над серйозними і навіть глобальними проблемами, політичними діячами і відомими особистостями.

Нагадаємо, раніше Жидков розповідав, що є найневдалішою жертвою для кишенькових злодіїв.

"Вкрасти у мене довгий час було нічого. Зараз же в громадському транспорті їжджу вкрай рідко і в тих місцях, де кишенькові злодії можуть орудувати, у мене немає необхідності з'являтися. Тому конкретно для кишенькових злодіїв я не найвдаліша жертва. Тим більше, мене спочатку треба наздогнати", - каже артист у водному з інтерв'ю.

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