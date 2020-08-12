Громадян України попередили ​​про закінчення терміну дії паспортів в формі книжечки

У Кабміні підтримали законопроект «про паспорт громадянина України у формі книжечки».

Повідомляється, що остаточне рішення про поступову відмову від паспортів вигляді книжечки було прийнято народними депутатами в рамках чергового урядового засідання. Так, старий формат документів, що засвідчують особу, буде поступово виводитися з обігу.

У вищезгаданому законі вказані терміни, після закінчення яких українці повинні замінити паперовий паспорт на ID-картку. Варто враховувати, що вимоги для різних вікових груп дещо відрізняються.

Наприклад, особи у віці від 16 до 25 років мають можливість користуватися паспортом старого зразка до досягнення свого 25-річчя.

У свою чергу, громадяни у віці від 25 до 45 років можуть не міняти паперовий паспорт на ID-картку до досягнення 45-річного віку. При цьому на момент вступу в силу даного законопроекту в паспорті повинна бути нова фотографія по досягненню особою 25 років.

Що стосується громадян, яким вже виповнилося 45 років, то термін дії їх паспорта у вигляді книжечки не має обмежень за умови, що в день вступу законопроекту в силу у документі вклеєний новий знімок, зроблений після досягнення особою 45-річчя.

Якщо ж людині потрібно вклеїти в паперовий паспорт чергову фотографію, то в паспортному столі його документ мінятимуть на ID-картку. Відзначається, що нові паперові паспорти в Україні більше не будуть випускатися.

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