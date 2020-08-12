Герцогиня сама не очікувала від себе такого

Колишня актриса Меган Маркл відверто розповіла про курйозний випадок, що стався з нею до того, як вона стала членом королівської сім'ї

У мережі спливли фрагменти архівного інтерв'ю, яке Маркл дала ще під час своєї кар'єри в Голлівуді. Зірка розповіла про випадкову зустрічі в 2013 році зі своїм кумиром - актрисою Ясміною Бліт із серіалу "Рятувальники Малібу".

Тоді Маркл була студенткою і працювала в магазині Humphrey Yogart в Лос-Анджелесі. Вона помітила Бліт біля парковки і підійшла за автографом, пишуть "Дни.ру".

"Знаєте, що я їй сказала? Ви ніколи не повірите! Я сказала найбезглуздішу річ. Зізналася, що закохалася в її героїню в рекламі антиперспіранту Soft & Dri", – поділилася Меган.

Маркл відразу зрозуміла свою помилку. Вона могла похвалити Бліт за роботу в серіалі або фільмі, але замість цього нагадала про несерйозний рекламний ролик.

Зірка "Рятувальників Малібу" сухо подякувала Меган, після чого швидко пішла. Маркл зізналася, що в той момент, усвідомивши свій "провал" сильно засмутилася.

Раніше ми повідомляли, автор біографії Меган Маркл Омід Скобі повідав у своїй гучній книзі «У пошуках свободи» про те, яке прізвисько знаменитість отримала, ставши членом королівської сім'ї. За спиною дівчину в палаці, виявляється, називали «танцівницею Гаррі», до якої «додається багаж».

Скобі зізнався, що йому відоме ім'я того, хто відгукувався про герцогиню Сасекську таким чином, але він поки не готовий його розсекретити.

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