Автор біографії Меган Маркл розповів про те, як актрису називали члени королівської сім'ї

Одруження британського принца Гаррі з американською актрисою Меган Маркл викликало неоднозначну реакцію у членів королівської сім'ї. Про те, як дівчину за спиною називали в палаці, пише Daily Star.

Повідомляється, що знаменита книжка Оміда Скобі «У пошуках свободи» пролила трохи світла на особливості взаємин колишньої актриси з представниками британського престолу. Як виявилося, деякі члени королівської сім'ї дали Меган прізвисько.

Про це Скобі заявив в рамках одного з телевізійних шоу. Він уточнив, що родичі королеви називали дружину молодшого сина принцеси Діани «танцівницею Гаррі», до якої «додається багаж».

Автор скандального бестселера зазначив, що йому відомо ім'я того, хто відгукувався про герцогиню Сассекську в такий спосіб. При цьому письменник поки не має наміру розголошувати особистість цієї людини.

«Я дійсно не думаю, що це та ситуація, коли нам потрібно називати імена для кожного прикладу, що є в книзі. Це розмови за спиною пари Меган і Гаррі, які описують умови, в які вони потрапили », - пояснює Омід Скоби.

Раніше повідомлялося, що вихід вищезгаданої книги приніс ще більше напруження у відносини Меган і Гаррі з представниками британського престолу. Так, в біографії йдеться про те, що Кейт Міддлтон холодно поставилася до появи в палаці Меган Маркл, а принц Вільям закликав брата не поспішати з одруженням з американською актрисою.

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