Автор біографії Меган Маркл розповів про те, як актрису називали члени королівської сім'ї
Одруження британського принца Гаррі з американською актрисою Меган Маркл викликало неоднозначну реакцію у членів королівської сім'ї. Про те, як дівчину за спиною називали в палаці, пише Daily Star.
Повідомляється, що знаменита книжка Оміда Скобі «У пошуках свободи» пролила трохи світла на особливості взаємин колишньої актриси з представниками британського престолу. Як виявилося, деякі члени королівської сім'ї дали Меган прізвисько.
Про це Скобі заявив в рамках одного з телевізійних шоу. Він уточнив, що родичі королеви називали дружину молодшого сина принцеси Діани «танцівницею Гаррі», до якої «додається багаж».
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Автор скандального бестселера зазначив, що йому відомо ім'я того, хто відгукувався про герцогиню Сассекську в такий спосіб. При цьому письменник поки не має наміру розголошувати особистість цієї людини.
«Я дійсно не думаю, що це та ситуація, коли нам потрібно називати імена для кожного прикладу, що є в книзі. Це розмови за спиною пари Меган і Гаррі, які описують умови, в які вони потрапили », - пояснює Омід Скоби.
Раніше повідомлялося, що вихід вищезгаданої книги приніс ще більше напруження у відносини Меган і Гаррі з представниками британського престолу. Так, в біографії йдеться про те, що Кейт Міддлтон холодно поставилася до появи в палаці Меган Маркл, а принц Вільям закликав брата не поспішати з одруженням з американською актрисою.
Нагадаємо, що Меган Маркл боляче зачепила Кейт Міддлтон, в палаці видали скандальні деталі: що сталося.
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