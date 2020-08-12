53-річна українська актриса Ольга Сумська, що прославилася роллю Роксолани, вразила кадрами з відпочинку

Про це пише Politeka.net, з посиланням на сторінку знаменитості в «Instagram». (Щоб подивитися-проскролльте вниз)

На кадрах Ольга Сумська відображена в озері Сиваш Херсонської області. Ця водойма відомий тим, що його вода має рожевий відтінок. Крім того, там є цілющі грязі.

Сумська позує в просторій сукні і з яскравим макіяжем.

Актриса написала, що якщо швидко гортати її знімки, то можна побачити "Ту, що біжить по хвилях".

На одному з фото до неї приєднався чоловік-актор і телеведучий Віталій Борисюк.

Відзначимо, актриса захопила знімками фоловерів. Її щедро обдарували комплміментами.

"Дуже красиво», «яка краса", "які гарні фото. Живі і яскраві. Гарного Вам відпочинку", "шикарні фото! Ольга, ви красуня", "яка краса. Оля, ви неймовірно ефектні», «Красивчики», «Люблю вас», «Оля – ви богиня», «Краса нереальна», «як красиво і гармонійно», «Морська царівна», "Просто немає слів", - пишуть в коментарях.

Нагадавши, нестаріюча Ольга Сумська роздяглася і потрясла красою на людному пляжі.

Як повідомляла Politeka, Українська Роксолана Ольга Сумська похвалилася ідеальними формами в чорному купальнику.

Також Politeka писала, що старша дочка Ольги Сумської вразила зовнішнім виглядом поруч із зірковою мамою.