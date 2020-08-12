Українців почали карати за порушення правил видачі лікарняних листів

Як розповіли у Фонді соціального страхування, за підсумками перевірок у першому півріччі 2020 року була попереджена неправомірна виплата лікарняних майже на 1,5 мільйона гривень.

Так, перевіряючі від Фонду виявили, що 4532 лікарняних листа були видані з порушеннями Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність. Це 1% від перевірених лікарняних. Ще 27 943 листки непрацездатності були отримані українцями з порушенням інструкції про порядок заповнення листа непрацездатності.

За підсумками цих перевірок до бюджету Фонду в першому півріччі було відшкодовано майже 987 тисяч гривень. Всього було попереджено неправомірну виплату лікарняних на суму близько 1,5 мільйона гривень.

За порушення порядку видачі та продовження листів непрацездатності до відповідальності притягнули 84 лікаря.

У Фонді підкреслили, що такі перевірки проводяться для того, щоб переконатися, що кошти державного соціального страхування використовуються за призначенням. При цьому підкреслюється, що перевірки проводяться тільки при наявності вагомих підстав і законних приводів.

Зазначимо, що раніше повідомлялося, що за перше півріччя 2020 року середній розмір допомоги з тимчасової втрати працездатності склав 321,23 грн. Порівняно з аналогічним періодом минулого року ця сума зросла на 19,1%. Розмір лікарняного залежить від тривалості страхового стажу і становить 50% середньої заробітної плати (якщо стаж не перевищує 3 років), 60% (при стажі від 3 до 5 років), 70% (від 5 до 8 років) і 100 % (якщо стаж - більше 8 років або при наявності пільг відповідно до законодавства).

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