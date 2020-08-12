Українців почали карати за порушення правил видачі лікарняних листів
Як розповіли у Фонді соціального страхування, за підсумками перевірок у першому півріччі 2020 року була попереджена неправомірна виплата лікарняних майже на 1,5 мільйона гривень.
Так, перевіряючі від Фонду виявили, що 4532 лікарняних листа були видані з порушеннями Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність. Це 1% від перевірених лікарняних. Ще 27 943 листки непрацездатності були отримані українцями з порушенням інструкції про порядок заповнення листа непрацездатності.
За підсумками цих перевірок до бюджету Фонду в першому півріччі було відшкодовано майже 987 тисяч гривень. Всього було попереджено неправомірну виплату лікарняних на суму близько 1,5 мільйона гривень.
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За порушення порядку видачі та продовження листів непрацездатності до відповідальності притягнули 84 лікаря.
У Фонді підкреслили, що такі перевірки проводяться для того, щоб переконатися, що кошти державного соціального страхування використовуються за призначенням. При цьому підкреслюється, що перевірки проводяться тільки при наявності вагомих підстав і законних приводів.
Зазначимо, що раніше повідомлялося, що за перше півріччя 2020 року середній розмір допомоги з тимчасової втрати працездатності склав 321,23 грн. Порівняно з аналогічним періодом минулого року ця сума зросла на 19,1%. Розмір лікарняного залежить від тривалості страхового стажу і становить 50% середньої заробітної плати (якщо стаж не перевищує 3 років), 60% (при стажі від 3 до 5 років), 70% (від 5 до 8 років) і 100 % (якщо стаж - більше 8 років або при наявності пільг відповідно до законодавства).
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