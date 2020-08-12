Екс-учасниця шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком, переможниця проекту Даша Ульянова похвалилася шпагатом на тлі приголомшливого пейзажу

Дівчина є моделлю і професійною спортсменкою, яка завоювала безліч кубків. Новий зачаровує знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Ульянова поділилася кадром у родинній подорожі на Закарпатті.

"Як же приємно, ось так спонтанно вирішити, зібратися, згадати дитинство, побути з найближчими і рідними ♥️ дуже ціную це», - написала вона.

При цьому Ульянова опублікувала знімок зі шпагатом, яким приділила навіть балерину Анастасію Волочкову. Гімнастка варто спершись об машину і закинувши ногу за голову.

«Даша, ти дуже красива, чарівна ❤️❤️🔥», «Краса😍😍 і Дашуха, і природа 😅😏», «Офігенно», «Як красиво», «Ідеальна краса💃», «Жінка павук👏», «Розтяжка», «Дашулик ти супер 😘», «Яка краса 😍😍😍 ну що за гнучка дівчинка така ♥️♥️♥️», - сиплють компліментами відомої «холостячке».

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