У Криму почали штрафувати людей з українськими паспортами за перетин КПВВ

На території окупованого Кримського півострова введені нові штрафи для українських громадян. Про те, за що тепер доведеться платити українцям, пише Цензор.НЕТ

Повідомляється, що з недавніх пір перетнути адміністративний кордон Криму за українським паспортом стало складніше. Так, окупанти почали стягувати штрафи з українців на контрольних пунктах в'їзду-виїзду.

«Співробітники прикордонної служби ФСБ РФ в липні стали штрафувати жителів Криму за ч. 1 ст. 18.1 КоАП РФ (порушення правил перетину кордону РФ) за спробу перетнути КПВВ з Кримом за паспортом громадянина України », - повідомляється в джерелі.

За словами представників ФСБ, паспорт громадянина України тепер недійсний для тих, хто є жителем Кримського півострова. Так, на КПВВ прикордонники просять кримчан показати документи громадянина Російської Федерації.

Подібними діями окупанти намагаються домогтися того, щоб більшість жителів Криму обзавелися російськими паспортами. Крім того, мобільність кримчан останнім часом була істотно обмежена.

Жителів окупованого півострова інформують про те, що найближчим часом виїхати із Криму і в'їхати назад можна буде тільки один раз. Російська влада аргументує це рішення турботою про санітарно-епідеміологічну безпеку населення півострова.

Деякі українці виявили своє невдоволення щодо подібних нововведень і у відповідь запропонували обмежити громадянам Російської Федерації в'їзд в Україну.

«Камені з неба - так камені з неба!», - прокоментував новину про штрафи один з користувачів мережі.

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