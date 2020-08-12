В Крыму начали штрафовать людей с украинскими паспортами за пересечение КПВВ

На территории оккупированного Крымского полуострова введены новые штрафы для украинских граждан. О том, за что теперь придется платить украинцам, пишет Цензор.НЕТ.

Сообщается, что с недавних пор пересечь административную границу Крыма по украинскому паспорту стало сложнее. Так, оккупанты начали взымать штрафы с украинцев на контрольных пунктах въезда-выезда.

«Сотрудники пограничной службы ФСБ РФ в июле стали штрафовать жителей Крыма по ч. 1 ст. 18.1 КоАП РФ (нарушение правил пересечения границы РФ) за попытку пересечь КПВВ с Крымом по паспорту гражданина Украины», - сообщается в источнике.

По словам представителей ФСБ, паспорт гражданина Украины теперь недействителен для тех, кто является жителем Крымского полуострова. Так, на КПВВ пограничники просят крымчан предоставить документы гражданина Российской Федерации.

Подобными действиями оккупанты пытаются добиться того, чтобы большинство жителей Крыма обзавелись российскими паспортами. Кроме того, мобильность крымчан в последнее время была существенно ограничена.

Жителей оккупированного полуострова информируют о том, что в ближайшее время выехать из Крыма и въехать обратно можно будет только один раз. Российские власти аргументируют это решение заботой о санитарно-эпидемиологической безопасности населения полуострова.

Некоторые украинцы выказали свое недовольство касательно подобных нововведений и в отместку предложили ограничить гражданам Российской Федерации въезд в Украину.

«Камни с неба - так камни с неба!», - прокомментировал новость о штрафах один из пользователей сети.

Напомним, что Зеленский сделал заявление о возвращении Крыма, принято судьбоносное решение: "Мы наконец...".

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