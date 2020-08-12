Українці активно підтримують Дана Балана в його "протистоянні" з Вірою Брежнєвою

Як пише Politeka.net, популярні в Україні артисти боролися за звання виконавців кращого українського хіта. Відповідний конкурс організували представники шоу "Голос країни", які запропонували українцям вибрати, яка пісня їм подобається більше: "ВЕЧЕРиНОЧКА" від Віри Брежнєвої і Монатіка або "#всепробачати" від Дана Балана і Оксани Мухи.

У голосуванні, яке проводилося в Instagram, голоси українців розділилися майже порівну. І хоча багато хто в захваті від пісні Брежнєвої і Монатіка, Балан і Муха активно наступали їм на п'яти, і за підсумком перемогли.

"При всій повазі і любові до творчості Монатіка, все ж Дан", "що то мені ця вечірка не зайшла, а #всепробачати дуже душевна", "хай пробачать мене Святий Монатік і Віра Брежнєва, але #всепробачати краще", "там де Дан, все краще", "дуже душевна пісня, зі змістом головне!", "Щирість завжди перемагає", - пишуть люди.

Зазначимо, що "Голос країни" запускає новий формат для підбору учасників. Для початку організатори попросили проголосувати за кращу пісню, на думку слухачів. Коли ж визначиться переможець, бажаючі зможуть заспівати популярний хіт, записати виступ на камеру і викласти в "Instagram" з правильними тегами. Кращі виконавці-аматори зможуть потрапити в одинадцятий сезон "Голосу країни".

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