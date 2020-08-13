Зірки з роками змінюються, але буває, що не останню роль в цьому відіграють їх продюсери

Артистки проводять зі своїми продюсерами багато часу, через що нерідко між ними спалахують почуття. Познайоммось з зірками, які стали іншими після того, як вийшли заміж за своїх "босів".

Співачка Віра Брежнєва і її продюсер Костянтин Меладзе одружилися у 2015 році, пише graziamagazine.ru. За роки шлюбу артистка стала виглядати гаряче і яскравіше. Красунею захоплюються, а деякі її образи залишають шанувальників без дару мови.

Співачка Альбіна Джанабаєва і продюсер Валерій Меладзе перестали приховувати свої стосунки у 2014 році. Пара разом з 2004 року і за ці роки Альбіна дуже покращала і виросла у творчому плані. Зірка з простої дівчини стала елегантніше і сексуальніше.

Відома співачка Настя Каменських минулого року перестала приховувати стосунки зі своїм продюсером, репером Потапом. Пара нарешті одружилася. Настя за час роману з фігуристої красуні перетворилася в більш струнку і гарячу бестію.

Російська співачка Наташа Корольова у 1992 році вийшла заміж за продюсера і композитора Ігоря Ніколаєва. У шлюбі пара пробула дев'ять років. Стиль спекотної красуні не змінювався - незвичні укладки і яскравий макіяж. Після розлучення образ зірки став трохи стриманішим.

Співачка Валерія з рудої і милої красуні в шлюбі з Олександром Шульгіним, перетворилася на чарівну блондинку, вийшовши заміж за продюсера Йосипа Пригожина. Варто відзначити, що артистка виглядає дуже молодо, підтримуючи здоровий спосіб життя.

Тіна Кароль вийшла заміж за свого продюсера, який помер від важкої хвороби. До своєї смерті чоловік добре попрацював над образом красуні. Але і зараз зірка виглядає чудово.

А ось, як виглядала Ані Лорак, коли крутила роман зі своїм продюсером на початку кар'єри, і через багато років:

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