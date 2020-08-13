Звезды с годами меняются, но бывает, что не последнюю роль в этом играют их продюсеры

Артистки проводят со своими продюсерами много времени, из-за чего нередко между ними вспыхивают чувства. Давайте познакомимся со звездами, которые стали другими после того, как вышли замуж за своих "боссов".

Певица Вера Брежнева и ее продюсер Константин Меладзе поженились в 2015 году, пишет graziamagazine.ru. За годы брака артистка стала выглядеть горячее и ярче. Красоткой восхищаются, а некоторые ее образы оставляют поклонников без дара речи.

Певица Альбина Джанабаева и продюсер Валерий Меладзе перестали скрывать свои отношения в 2014 году. Пара вместе с 2004 года и за эти годы Альбина очень похорошела и выросла в творческом плане. Звезда из простой девушки стала элегантнее и сексуальнее.

Известная певица Настя Каменских в прошлом году перестала скрывать отношения со своим продюсером, рэпером Потапом. Пара наконец-то поженилась. Настя за время романа из фигуристой красотки превратилась в более стройную и горячую бестию.

Российская певица Наташа Королева в 1992 году вышла замуж за продюсера и композитора Игоря Николаева. В браке пара пробыла девять лет. Стиль знойной красотки не менялся - необычные укладки и яркий макияж. После развода образ звезды стал немного сдержаннее.

Певица Валерия из рыжей и милой красотки в браке с Александром Шульгиным, превратилась в очаровательную блондинку, выйдя замуж за продюсера Иосифа Пригожина. Стоит отметить, что артистка выглядит очень молодо, поддерживая здоровый образ жизни.

Тина Кароль вышла замуж за своего продюсера, который скончался от тяжелой болезни. До своей смерти мужчина хорошо поработал над образом красотки. Но и сейчас звезда выглядит отменно.

А вот, как выглядела Ани Лорак, когда крутила роман со своим продюсером в начале карьеры, и спустя много лет:

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