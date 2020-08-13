Британська модель Демі Роуз покрутилася перед камерою в спокусливому вигляді

Зірка вразила досконалостями фігури в гарячому образі, повідомляє Politeka.net. Зірка позувала посеред скель, хвалячись фігурою з різних ракурсів.

Модель була в яскравому купальнику, верх якого підходив для заняття серфінгом. Демі натягнула на великі груди купальний топік з довгими рукавами. Грайлива красуня розстебнула одяг на блискавці, ледь не виваливши пишні груди.

Бюст, здавалося, так і норовив вистрибнути з вирізу, але Роуз це зовсім не бентежило. Тим більше завдяки таким фото можна стати ще популярнішою.

Завдяки трусикам-бікіні можна вдосталь намилуватися пружними сідницями моделі, які вона виставила прямо в камеру.

Тонка талія і накачані ніжки красуні теж заворожують своєю ідеальністю: "Дуже гаряче".

Модель завершила образ різними прикрасами у вигляді круглих сережок і хустки, зав'язаної на косі.

Пишні вії і підкреслені пухкі губи - вже давно стали візитною карткою Демі.

За 11 годин фото зібрали майже 500 тисяч лайків і багато коментарів.

Нагадаємо, Демі Роуз засвітила величезні груди, трохи розчахнувши одяг.

Великі принади виглядали на кадрах чудово і притягували погляд. Тонка тканина халата, здавалося, від легкого вітерця зможе показати все найінтимніше, а це заводить будь-кого.

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів, тому що були оприлюднені в сторіз.

Раніше повідомлялося, що Демі Роуз захопила засмаглим тілом у в'язаному бікіні з різнокольоровим принтом на ліфчику.

Крихітне бікіні ледь змогло приховати груди зірки, яку сама Демі не любить ховати.

Нагадавши, Демі Роуз ледь втримала пишних "близнючок" в крихітному вбранні.

Як повідомляла Politeka, безсоромна Демі Роуз скинула ліфчик і показала, як веселиться біля озера.

Також Politeka писала, що волога Демі Роуз вийшла з душу і без сорому блиснула формами