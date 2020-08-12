Ані Лорак анонсувала прем'єру свого нового кліпу, в якому знялася її маленька дочка Софія

Зірка подражнила своїх шанувальників короткою нарізкою кадрів зі свого нового кліпу на пісню "Твоей любимой". Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Instagram української співачки.

На відео різні сцени змінюються одна за одною. На них можна побачити різних людей, що миготять один за одним. Однак кілька кадрів привертають до себе більшу увагу.

Так, на одному з них можна помітити саму Лорак, яка чуттєво позує на тлі залитого сонцем вікна. Також в кліпі кілька разів з'являються кадри жінки, що стоїть за лаштунками сцени. Можна припустити, що це Лорак, проте її видно тільки зі спини.

Крім того, на секунду в кліпі з'являється 9-річна дочка співачки Софія. Дівчинка сидить за столом і мило посміхається комусь, хто сидить навпроти. Судячи з кадрів, Софія помітно підросла і тепер перетворюється на справжню красуню.

У підписі до відео Лорак повідомила, що кліп вийде 18 серпня.

Шанувальники співачки активно обговорюють її публікацію.

"Чекаємо мені здалося або там Софійка", " дуже чекаємо!!! Наша Діва найкраща! Сонечку там побачила", "як прекрасно що і Сонечка там знімалася, впевнена кліп буде зворушливим і романтичним судячи по закоханим парочкам в ньому", "чекаємо прем'єру, це буде бомба, кадри вже вражають і захоплюють", "вже виглядає як бомба", - пишуть люди.

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