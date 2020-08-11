Одна з найбільш високооплачуваних моделей нижньої білизни і купальників Ебігейл Ретчфорд похвалилася видатним бюстом

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала фото, на якому у всій красі показала свої апетитні груди. Красуня зробила селфі, стиснувши свої "диньки", щоб вони здавалися ще більше. На ній був ліфчик з рюшами, що додало її образу особливого шарму. Модель дивилася в кадр, але погляд шанувальників падав на її чарівну зону декольте.

"Хотіла б я опублікувати свіжу фотографію, але я виглядаю як омар з цим сонячним опіком. Отже, ось фотографія, зроблена кілька місяців тому. Вдалого дня, малятка», - підписала фото модель.

За 20 хвилин її фото зібрало понад 6,5 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Вау, тільки вогонь!", "Сподіваюся, тобі стане краще, засмага - це не весело", "ти чудова!", "Ви прекрасні, незважаючи ні на що", "Вау, привіт, жінка-мрія, я люблю тебе", "Виглядає прекрасно", «Люблю твоїх "близнючок", очі, волосся і губи", "Ти королева", "Ці очі і губи зводять мене з розуму", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Ебігейл Ретчфорд стала популярною завдяки Instagram. Вона публікувала в мережі відверті фото, завдяки чому на неї і звернули увагу.

Нагадаємо, що пружні принади Ебігейл Ретчфорд мало не вистрибнули з міні-бікіні: нове фото моделі заворожує.

Як повідомляла Politeka, Ебі Ретчфорд в міні-бікіні показала свій "підсмажений" бюст крупним планом:"вогняна брюнетка".

Також Politeka писала, що соковита Ебі Ретчфорд в прозорій білизні показала себе з нестандартного ракурсу: "це фантастика!".