Популярна співачка Світлана Лобода вразила відвертими кадрами свого відпочинку

Як повідомляє Politeka.net, вона опублікувала гарячі фото на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram".

"Ми самі створюємо удачу, але іноді удача створює нас😉 п. с. класний був концерт вчора! Просто пощастило😁 😇", - підписала виконавиця.

Світлана Лобода поїхала відпочити після успішного виступу і влаштувала фотосесію прямо на вулиці. Співачка вбралася в чорно-білий купальник, який підкреслив її видатні форми, двоколірний солом'яний капелюх, сонцезахисні окуляри і шльопанці.

На одному з фото знаменитість позує, піднявши бретельки трусиків, таке враження, що вона збирається їх розв'язати. На іншому знімку Світлана Лобода нахилилася, прийнявши вельми спокусливу позу-з такого ракурсу відкрився прекрасний вид на її бюст. Руки співачка сховала між стегнами, що додало кадру ще більшої пікантності.

Користувачі соціальної мережі оцінили зовнішній вигляд красуні і залишили багато захоплених відгуків в коментарях:

"Фігура звичайно 🔥 😍 😘 💞 мені б таку";" ось це так, фігурка😍 😍 😍 😍"; " про боги! Ось це ноги! Просто заздрістю изошлась"; " Світлана Сергіївна вогонь🔥"; " дуже красиве фото 😍"; "Ось це краса"; " світла ти класна😍 😜"; "Богиня! Афродіта!"; "Ви дуже красива жінка!!! 🌹🌹🌹".

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