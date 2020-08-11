Знаменитий співак Дан Балан перевершив своїм хітом Віру Брежнєву і Монатіка

Як відомо, Дан випустив кліп в рамках свого авторського проекту "Все пробачати". При цьому його нова композиція була записана спільно з переможницею шоу "Голос країни" Оксаною Мухою. Біля двох місяців команда артиста займалася пошуком реальних історій людей, які не бачилися роками і приховували образи, не наважуючись зробити перший крок назустріч один одному. У кліпі Оксани і Дана близькі один одному люди зустрічаються, щоб позбутися від образ.

А ось кліп Віри Брежнєвої і Монатіка мав зовсім інший посил. Віра і Дмитро представили танцювальний трек "Вечериночка" спеціально до початку пляжного сезону, кліп для якого зняла режисер Таню Муінь. Сам відеоролик був знятий в стилі диско-вечірки, на якій артисти запалювали по повній програмі.

Два представлених ролика потрапили в соцмережі "Instagram" на конкурс від творців шоу "Голос країни", щоб визначити кращий український хіт організатори попросили проголосувати за кращу пісню, на думку слухачів. Після кращі виконавці-аматори зможуть потрапити в одинадцятий сезон"Голосу країни".

Після того, як співак завершив участь у проекті «Голос», він став вкрай рідко з'являтися перед камерами, а також практично припинив оновлювати профілі в соціальних мережах. Саме тому кожен кадр співака привертає увагу до себе. Цього разу в мережі з'явився оригінальний ролик з виступом Дана з акордеоном в руках.

З самого дитинства батьки артиста заохочували його заняття музикою, а першим музичним інструментом в його житті став акордеон. Зараз чоловік на ньому не грає, проте періодично згадує»ази".

До слова, чоловік сам складає слова пісень і музику. Тому ролик, де Дан взяв в руки музичний інструмент і згадав як в молодості грав, вразив фанатів.

"Приколюватися вміє, з ним не засумуєш, веселий, життєрадісний і дуже талановитий», «крім того, що знає 5 мов, ще й на різних інструментах грає. Молодець", "Дан ти дуже прикольний і талановитий красень«,» Красунчик«," це ще той циган, супер!!!», «Цукор».

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